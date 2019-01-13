CHP'li Başevirgen zihniyetine tepki gösteren milletten projeye destek: #HaydiÇocuklarCamiye

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, TBMM'de gerçekleştirdiği konuşmada tepki çeken ifadelere tepkiler dinmiyor.

“Haydi Çocuklar Camiye” etkinliğinden rahatsız olan Başevirgen, etkinliğe katılımda sağlayan Müslüman çocuklarına İslam'ın anlatılması ve yaşatılmasını hazmedemeyerek İslam'a olan kinini kustu.

Namaz ve cami rahatsızlığını dile getirdi

TBMM'de gerçekleştirdiği konuşmayı sosyal medya hesabından da paylaşan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, söz konusu paylaşımda “Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile Server Gençlik ve Spor Kulübünü tarafından başlatılan “Haydi Çocuklar Camiye” etkinliği 6-13 yaş aralığındaki çocuklarla gerçekleştirilecek. Bu projenin, bu kadar küçük yaştaki çocuklarımıza nasıl bir fayda sağlayacağı düşünülmektedir?” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan büyük destek: # HaydiÇocuklarCamiye

CHP'li vekil Başevirgen'in İslam düşmanlığını ortaya çıkaran sözlerinin ardından vatandaşlar sosyal medyada "Haydi Çocuklar Camiye" etiketiyle CHP'li Başevirgen'e tepki gösterirken projeye destek verdi.

Twitter'da Türkiye gündemine giren etikete vatandaşlar 35 binden fazla tweet attı.