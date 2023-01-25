CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'a dokunulmazlık şoku!
TBMM Hazırlık Komisyonu, Lütfü Türkkan ile Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin kararını 31 Ocak Salı günü yapacağı toplantıda verecek.
CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında 'mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık', İyi Partili Lütfü Türkkan hakkında ise 'şehit yakınına 'hakaret' ve 'basit yaralama' suçlarından fezleke hazırlanıp Meclis'e gönderilmişti.
Yazılı ve sözlü savunma hakkı tanınan 2 vekil için verilen süre doldu.
Ali Mahir Başarır, "Size savunma yapmıyorum" diyerek geri bildirimde bulunmadı.
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Biz seni ahlaksız bilirdik de bu kadarını tahmin etmemiştik! Şehit yakınına küfreden İP'li Lütfü Türkkan şehidimize de böyle hakaret etti
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HDP şehit bacısına küfreden Türkkan ile CHP'li Başarır'ın dokunulmazlıklarının görüşüleceği Komisyon Toplantısı'na katılmayacak!