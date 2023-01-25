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Gündem CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'a dokunulmazlık şoku!
Gündem

CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'a dokunulmazlık şoku!

TBMM Hazırlık Komisyonu, Lütfü Türkkan ile Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin kararını 31 Ocak Salı günü yapacağı toplantıda verecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 11:52:00 -
CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'a dokunulmazlık şoku!

CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında 'mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık', İyi Partili Lütfü Türkkan hakkında ise 'şehit yakınına 'hakaret' ve 'basit yaralama' suçlarından fezleke hazırlanıp Meclis'e gönderilmişti.

Yazılı ve sözlü savunma hakkı tanınan 2 vekil için verilen süre doldu.

Ali Mahir Başarır, "Size savunma yapmıyorum" diyerek geri bildirimde bulunmadı.

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