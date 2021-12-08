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Gündem CHP'li Barış Yarkadaş'tan Hasan Can'a tepki!
Gündem

CHP'li Barış Yarkadaş'tan Hasan Can'a tepki!

CHP’li Barış Yarkadaş, "Konuşanlar" adlı skandal programı nedeniyle Hasan Can'a tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 22:42:00 -
CHP'li Barış Yarkadaş'tan Hasan Can'a tepki!

"Mizah" adı altında ahlaksızlığın pompalandığı "Konuşanlar" adlı programıyla tepkilerin odağında olan Hasan Can Kaya’ya, gazeteci yazar Nihat Genç'ten sonra bir tepki de CHP'li Barış Yarkadaş'tan geldi.

Twitter hesabından konu ile ilgili paylaşım yapan Yarkadaş, "Madem HASAN CAN adlı kişi ile Nihat Genç arasında bir tartışma var; birkaç kelam da ben edeyim. Videoları 4-5 milyon izlenen Hasan Can adlı şovmenin programları tam anlamıyla bir REZİLLİK… Bazı videoları izlerken, oraya katılan gençler adına utandım. Bunun adı mizah olamaz." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet:

Ne olmuştu?

Gazeteci yazar Nihat Genç, Twitter hesabından Hasan Can Kaya'nın programında küfürlü bir bölüme yer verdi. Kaya’nın çevresindekilere hakaret ve küfür ederek para kazandığını söyleyen Genç, videonun altında, "Yokluk, sefalet, sapıklık diplerde... Gençler galiba para için makul yollardan geçinecek fikir, akıl, ürün bulamıyor ve zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor! Adına da mizah demiş, seyirci de mazoşist, para verip kendine küfür ettiriyor!" ifadelerine yer vedi.

Ardından bir açıklama daha yapan Genç, "Biraz önce attığım tweet üzerine Hasan Can Kaya aradı. Lafı 'bana böyle diyemezsin'e getirdi. Ben de ona 'seyircinin anasına küfür hiçbir gelenekte yoktur' dedim. Efelenip pişkinliğinde ısrar edince, küfür öyle değil böyle edilir deyip yapıştırdım." diye yazdı.

 

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