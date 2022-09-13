CHP'li Barış Yarkadaş’tan Ekrem İmamoğlu bombası! Yer yerinden oynayacak

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, dün akşam ekranlara gelen ‘Taksim Meydanı’ programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta bulunan Swiss Otel'in mülkiyetinin satış ihalesinde kriz çıktığını belirten Yarkadaş, “Dün CHP’li belediye meclis üyeleri Abant’ta bu meseleleri tartıştılar. Ekrem Bey önümüzdeki günlerde iki meclis üyesinin disipline verilmesi ve ihraç edilmesini istiyor. Bunlar Mehmet Ali Tüysüz ve Özgür Öz. İmamoğlu ‘Bu iki arkadaşın dosyası neden hala açılmadı bu benim onur meselemdir’ diyor. Yaklaşık 7-8 beni meclis üyesi aradı ‘İBB, Beşiktaş Vişnezade Mahallesi’nde 63 bin metrekare üzerine kurulu olan Swiss Otel’in mülkiyetini satmak istiyor’ dediler” diye konuştu.

"7 milyar TL'lik bir değer biçiliyor"

“Ekrem Bey mahkemenin satışını durdurduğu Swiss Otel’in arsasını satmak istiyor ve buraya ortalama 7 milyar TL’lik bir değer biçiliyor” ifadelerini kullanan Barış Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti: “Ekrem Bey bu dosyayı meclise getirdiğinde meclis bunu komisyona havale ediyor ve partiler 'burası satılabilir' diye uzlaşıyorlar. Bugün bu satışa itiraz eden iki kişi uzun bir açıklama yaptı. ‘Swiss Otel’in satışını AK Parti döneminde de doğru bulmadık, başkan değişti diye düşüncelerimizden vazgeçecek halimiz yok. İmamoğlu’nun bu tavrımızdan dolayı ihraç edilmemizi kabullenemiyoruz’ dediler.”

Daha sonra bir tweet de atan Yarkadaş, “tv100‘deki Taksim Meydanı’nda da söyledim: İBB’nin 320 meclis üyesine değeri 20 bin TL olan İPad dağıtıldı. Meclis üyelerinin çoğu bu iPadleri imza karşılığı aldı. Bir yanda SwissOtel’in satışında uzlaşma, diğer yanda 20 milyarlık metro ihalesinde 4 şirkete davetiye…” ifadelerini kullandı.