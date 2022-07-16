CHP'li Barış Yarkadaş çileden çıktı! İmamoğlu'na olay sözler

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul'daki sel sırasında tatilde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hatalarını kabul etmemesi karşısında adeta çileden çıktı. Yarkadaş, Korkusuz gazetesindeki köşesinde "Biz söyleyeceğimizi söyledik… Bundan sonrası artık CHP, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’nun sorunudur" deyip şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da sel varken kenti bırakıp Fethiye’ye tatile gitmesini eleştirenlere, düzenlediği bir basın toplantısıyla yanıt verdi.

İstanbul Saraçhane’deki İBB binasında konuşan İmamoğlu’nun yaptığı açıklamayı, başından sonuna dek izledim. Başkanın ne söylediğini gazetelerde de okuyacağınız için detaylarına girmiyorum.

Benim Ekrem İmamoğlu’nun tavrından anladığım şu: CHP’li başkan, eleştirilerden faydalanmadığı gibi, yaşananlardan ders de çıkarmıyor. Biz söyleyeceğimizi söyledik… Bundan sonrası artık CHP, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’nun sorunudur."