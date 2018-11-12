CHP'li Aziz Kocaoğlu disipline sevk edildi!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal'in ölümünün 80. yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen anma töreninde yaşananlar nedeniyle disipline sevk edildiği öğrenildi.

Söz konusu olayda Kocaoğlu’nun, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu’yla protokolde selamlaşma esnasında Gruşçu’ya “y..şaklık yapma” dediği iddia edilmişti.

İl Başkanı Deniz Yücel’in de şahit olduğu sözler nedeniyle Gruşçu tören bitiminde Kocaoğlu’na tepki göstermiş, ikili arasındaki tartışma büyürken alanda bulunan vekil ve parti yöneticileri Gruşçu’yu sakinleştirmişti.

CHP Konak İlçe Yönetimi, bu akşamki toplantısında Kocaoğlu hakkında disiplin dosyası hazırladı. İlçe yönetimi oy birliğiyle Kocaoğlu’na disiplin soruşturması açılmasını kararını verdi.

Bundan sonra süreç, Kocaoğlu hakkında disiplin soruşturması açılması yönündeki talep il yönetimine sevk edilmesiyle devam edecek. İl yönetimi dosyayı inceleyecek ve Genel Merkez'e sevk edilip edilmeyeceği yönünde karar verecek. İl yönetimi de disiplin işlemi yapılması yönünde karar alırsa dosya Genel Merkez'e gönderilecek. Daha sonrasında karar için gözler Merkez Yönetim Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu’na dönecek.