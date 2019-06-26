CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr Seçim öncesi hoşgörüden, toplumsal barıştan, karşılıklı saygıdan dem vuran CHP’liler, 23 Haziran’da CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmasıyla gerçek yüzlerini belli etti. Seçim kutlaması adı altında camilere karşı şampanya patlatan, yol keserek millete küfürler yağdıran CHP’li azgın azınlık, sosyal medya hesaplarından da kin ve hakaret kusmaya başladı.

Başörtülülere hakaret yağdırdı

CHP’li ahlaksız şahıs, Twitter’dan paylaştığı videoda “Cumhurbaşkanını uzlaşıyla seçelim dedik, sıkma başlı yumurta kafa eşlerinizle Cumhuriyete meydan okudunuz. Okumadınız mı ….” diyerek küfürler yağdırdı. Her ifadesinin sonuna küfür ekleyen ahlaksız şahsın, diğer sosyal medya hesaplarında da koyu CHP sempatizanlığını gösteren paylaşımlar yapması dikkat çekti.

Küfürbaz CHP’li gözaltına alındı

Twitter adresinden paylaştığı videoda Cumhurbaşkanına ve ailesine galiz küfürler eden CHP’li şahsın, paylaşımı nedeniyle Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alındığı öğrenildi. Twitter paylaşımında birçok ünlü gazetecinin ismini de ekleyen küfürbaz CHP’li şahıs, Cumhurbaşkanına küfürler yağdırdığı video paylaşımını “Tayyip Erdoğan’ı sevmeyen dinlesin, seven dinlemesin” başlığıyla paylaştı.