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CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler

İBB’yi CHP kazandıktan sonra sokakları terörize etmeye başlayan marjinal gruplar, sosyal medya üzerinden de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a galiz küfürlerle saldırmaya başladılar. Sosyal medya paylaşımı nedeniyle Manisa’da gözaltına alındığı öğrenilen Çağlar Aytar isimli CHP’li şahıs, twitter adresinden paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a galiz küfürlerle hakaret etti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:12

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr  Seçim öncesi hoşgörüden, toplumsal barıştan, karşılıklı saygıdan dem vuran CHP’liler, 23 Haziran’da CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmasıyla gerçek yüzlerini belli etti. Seçim kutlaması adı altında camilere karşı şampanya patlatan, yol keserek millete küfürler yağdıran CHP’li azgın azınlık, sosyal medya hesaplarından da kin ve hakaret kusmaya başladı.

Başörtülülere hakaret yağdırdı

CHP’li ahlaksız şahıs, Twitter’dan paylaştığı videoda “Cumhurbaşkanını uzlaşıyla seçelim dedik, sıkma başlı yumurta kafa eşlerinizle Cumhuriyete meydan okudunuz. Okumadınız mı ….” diyerek küfürler yağdırdı. Her ifadesinin sonuna küfür ekleyen ahlaksız şahsın, diğer sosyal medya hesaplarında da koyu CHP sempatizanlığını gösteren paylaşımlar yapması dikkat çekti.

Küfürbaz CHP’li gözaltına alındı

Twitter adresinden paylaştığı videoda Cumhurbaşkanına ve ailesine galiz küfürler eden CHP’li şahsın, paylaşımı nedeniyle Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alındığı öğrenildi. Twitter paylaşımında birçok ünlü gazetecinin ismini de ekleyen küfürbaz CHP’li şahıs, Cumhurbaşkanına küfürler yağdırdığı video paylaşımını “Tayyip Erdoğan’ı sevmeyen dinlesin, seven dinlemesin” başlığıyla paylaştı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:12
  1. Manisa
  2. İstanbul
  3. Çağlar Aytar
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. CHP

YORUM YAZ

  • kahramankahraman33 dk önce
    azgınlıkları sonlarını hazırlasın yüce rabbim büyüktür
  • YazıcızadeYazıcızade34 dk önce
    Zalimin sonu gelince zulmu artar,daha da azginlasir. Hz. Ali (r.a)
  • AgaAga34 dk önce
    Chp chp li deyip durmak kardeşliğe zarar verir hatalı ise ki öyle bağımsız yargı inşallah hakkijdan gelir
  • Adanalı.Adanalı.34 dk önce
    Şimdi bu ne ulen dinğil, sen kimsin de cmhurun başına küfür ediyorsun dümbük cezanı çek.
  • abdulmetinabdulmetin34 dk önce
    bu onun bunun çocuğu pislik nerde durur, nerde yaşar? bunların icabına niçin bakılmaz? şayet böyle ifade özgürlü oluyorsa verin onu bize ifade özgürlüğünü belletelim piçe

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