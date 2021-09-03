CHP'li Aylin Nazlıaka şoförden özür dileyecek mi? 'Partililerimizi ezmeye çalıştı' iftirası attığı şoför, 40 yıllık CHP'li çıktı!

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve beraberindeki heyet Çanakalle ziyareti gerçekleştirmişti. Çanakkale il ve ilçe kadın kolları yöneticileri tarafından karşılanan Nazlıaka ve beraberindekiler otele geçti.

'Şahıs aracı ile partililerimizi ezmeye çalıştı'

Aylin Nazlıaka, partiye ait YaşamHak aracı otelin önünde park ettikten sonra otobüsten inen partililere saldırıda bulunulduğunu öne sürerek, polise şikayetçi oldu. CHP'li Aylin Nazlıaka, olaya ilişkin açıklamasında, "Partimize ait YaşamHak otobüsünden inen arkadaşlarımıza çirkin bir saldırı gerçekleşti. Şahıs aracı ile partililerimizi ezmeye çalıştı, sonra da hakaretler yağdırarak uzaklaştı. Biz kutuplaştırmalara izin vermeyeceğiz, doğu batı demeksizin ülkenin dört bir yanını adımlamaya devam edeceğiz. Aydın insanların çoğunluğu oluşturduğu bu ilde yaşanan saldırı girişimi, çıktığımız yolculuğu provoke amacı taşıyor." demişti.

'İki şoför arasındaki kavga'

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, Nazlıaka'nın şikayetinden sonra soruşturma başlattı. Emniyet Müdürlüğü, Aylin Nazlıaka'nın iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Aylin Nazlıaka’nın araçta olmadığı bir anda 2 Eylül günü saat 02.00 sıralarında otobüs şoförü ile bir sürücü arasında sözlü bir münakaşa olduğu iddia edilmekte olup, konu ile ilgili cumhuriyet savcısının talimatları çerçevesinde adli tahkikata başlanılmıştır."

Aylin Nazlıaka'nın partili kadınlara saldırmakla suçladığı Vedat A., polis tarafından evinde gözaltına alındığında 'neden gözaltına alındığına' anlam veremediğini söyledi.

'Ben 40 yıllık CHP'liyim'

Sabah gazetesine konuşan Vedat A., şunları söyledi:

"Yaşananlara inanamıyorum. Bu şehrin Belediye Başkanı beni çok iyi bilir, bana iş verir. 40 yıllık CHP’liyim. Ben böyle iftira görmedim."

'Turist otobüsü sanıyordum'

"O gece aracımla evime doğru seyir halindeyken otelin önünde bir otobüsün uzun farlarını yakarak beklediğini fark ettim. Turist otobüsü olduğunu zannedip kendi otomobilimin farlarını söndürüp şoföre el kol hareketi yaparak, camdan önümü göremediğimi anlatmaya çalıştım. Camı açıp 'uzunlarını kapat' deyip olay yerinden ayrıldım."

'Suçlamaları öğrenince şoka girdim'

"Sabah Güzelyalı'da çalıştığım inşaata gittim. Akşam 17:00 gibi telefonum çaldı. Emniyetten arayarak gelmemi istediler. Emniyete gittiğimde gece dörtlüleri yakarak görüş açımı engelleyen otobüsün CHP'ye ait olduğunu öğrendim. Emniyet'te hakkımdaki suçlamaları öğrenince şoka girdim."

'Otobüse çarpmadığım tutanakla belgelendi'

"Aracımı 'Reisi size yedirtmeyiz' deyip CHP'li heyetin üzerine sürdüğümü ve otobüse çarptığımı iddia etmişler. Oysa ben polis söyleyene kadar otobüsün CHP heyetine ait olduğunu bilmiyordum. İnenlerin turist, otobüsün de tur şirketine ait olduğunu düşündüm. Aracım emniyete çekilip saatlerce incelendi. Ekspertiz gelip araçta kaza izi aradı. Yapılan incelemede olaya ait hiç bir iz bulunamadı ve bu tutanak altına alındı. Tutanakla otobüse çarpmadığım belgelenmiş oldu."

'Onlar bana bunu yapsa da ben duruşumdan vazgeçmem'

"İl Başkanlığı'na gideceğim. İl Başkanımızla ve Belediye Başkanımızla görüşeceğim. Bir özür bekliyor muyum? Evet. Açıkçası bana bu karalamada bulunanlardan bir özür bekliyorum."

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın iftira attığı şoför Vedat A.