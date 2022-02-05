  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal paylaşım
Siyaset

CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal paylaşım

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Erdoğan'a peş peşe "geçmiş olsun" mesajları yağarken CHP zihniyeti yine kendini ele verdi. CHP'li Aykut Erdoğdu sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunarak, "Bu güzel memleketi seviyor görünenlerden kurtarmak gerek" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 18:34:00 -
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı. Erdoğan kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız koronavirüs testimizin sonucu pozitif çıktı" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."

Skandal paylaşım

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ise sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunarak, "Bu güzel memleketi seviyor görünenlerden kurtarmak gerek…" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay