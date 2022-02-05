CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal paylaşım
Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Erdoğan'a peş peşe "geçmiş olsun" mesajları yağarken CHP zihniyeti yine kendini ele verdi. CHP'li Aykut Erdoğdu sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunarak, "Bu güzel memleketi seviyor görünenlerden kurtarmak gerek" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı. Erdoğan kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız koronavirüs testimizin sonucu pozitif çıktı" diyen Erdoğan, şunları söyledi:
"Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."
Skandal paylaşım
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ise sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunarak, "Bu güzel memleketi seviyor görünenlerden kurtarmak gerek…" ifadelerini kullandı.