CHP'li Aykut Erdoğdu'dan "Demirtaş" çarkı! Uyarı gelince anında "R" yaptı

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, katıldığı bir Youtube canlı yayınında terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde bulunan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğdu, "Demirtaş cumhurbaşkanı seçilse yani, inşallah... Keşke ülkemizde böyle renklilikler de olsaydı ama şu an siyasi haritada öyle bir şey olması mümkün değil" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, katıldığı bir Youtube canlı yayınında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için, "Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım. Yani inşallah... Keşke ülkemizde böyle renklilikler de olsaydı" ifadelerini kullandı.

Erdoğdu'nun bu sözleri sosyal medyada kısa sürede büyük tepki çekti.

"Gönlümdeki aday genel başkanımız"

Bu sözlerinin üzerinden çok geçmeden, CHP'li Erdoğdu tam aksi açıklamalarda bulundu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP'li vekil, "Mesele gönlümden geçen Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu… Benim gönlümden geçen aday Genel Başkanımızdır…" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ı savundu: Haksızlığa uğradı

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmaya en uygun aday olduğunu söyleyen Erdoğdu, sözlerinin devamında terör destekçisi Demirtaş'ı savundu. Demirtaş için "Kendisiyle ayrı siyasi hareketlerdeniz… Çok büyük bir haksızlığa ve adaletsizliğe uğradığını düşünüyorum… Benim gözümde zanlı veya sanık değil siyasi rehinedir…" dedi.