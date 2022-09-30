CHP'li avukattan rezil mesaj: "Engelli seversin" deyip... Savunması pes dedirtti

CHP'li belediyelerde taciz skandallarına yenisi eklendi. CHP Adana il yönetiminde başkan yardımcısı olan avukat Güven Özdemir, kendi kendini ele verdi. Özdemir, sosyal medyada bir başkasına atacağı çirkin mesajı yanlışlıkla hesabın sahibi kadın meslektaşına gönderdi. Rezilliği yakalanan Özdemir'in savunması ise pes dedirtti.

Hakkında yazılan yorumu okuyan engelli avukat A.B.E. neye uğradığını şaşırdı. Genç avukat yazıyı sosyal medyada paylaşarak Özdemir'i ifşa etti.

Güven Özdemir, parti yönetimi tarafından istifa ettirildi. CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun yakın arkadaşı olan Özdemir'in nikahını Karalar kıymıştı.

Kaza geçirdi, felç kaldı

Mezuniyetine sadece 4 gün kala 6 Haziran 2019'da geçirdiği trafik kazası sonucu felç geçirip tekerlekli sandalyeye mahkum kalan avukat A.B.E., hayata küsmek yerine adeta dört elle sarıldı.

Bir taraftan zorlu tedavi sürecini sürdüren genç kız bir taraftan da stajını yaparak avukatlığa adım attı. Sosyal medya üzerinden yaşadığı zorlu süreçleri takipçileriyle paylaşan genç kız, gelen destek mesajlarıyla mutlu oluyordu.

Ta ki meslektaşı Güven Özdemir'in bir ay önce kendisine yönelik çirkin tacizi okuyana kadar.. Güven Özdemir, genç kızın hikâyesinde paylaştığı fotoğrafı bir erkek arkadaşına göndermek isterken A.B.E.'nin kendisine gönderdi.

Avukattan rezil ifadeler

Engelli avukat, Özdemir'in "Lan engelli ha bu seversin tekerlekli sandalyede" diye yazdığı çirkin taciz mesajını okuyunca şok geçirdi. Ekran görüntüsü alarak hesabında yayınladı.

"Başkasına göndereceği mesajı bana göndermiş"

Taciz mesajını ifşa eden A.B.E., "Başkasına göndereceği mesajı bana göndermiş. Ve bunu yazan Adana barosundan bir avukat. Yazık gerçekten yazık. Okumak meslek sahibi olmak cahilliği engellemiyor" diyerek tepki gösterdi.

A.B.E., daha sonra Adana Adliyesine giderek Güven Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Yapılan terbiyesizlik"

Kazadan sonra zor günler geçirdiğini belirten A.B.E., "Kaza geçirdiğim için 3 yıldır zorlu bir süreçten geçiyorum. Yapılan terbiyesizlik. Kendisini tanımam. Hukuk mücadelemi sonuna kadar devam ettireceğim" diye konuştu.

Pes dedirten savunma

Kendisini "Ben değil, telefonu ele geçirilen hackerlar göndermiş" diyerek savunmaya çalışan Özdemir, görevinden istifa etti.

İddiaya göre CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun yakın arkadaşı olan Özdemir, normalde Disiplin kuruluna sevk edilip ihraç edilmesi gerekirken, Karalar'ın devreye girmesiyle sadece görevinden istifa ettirildi.