  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'li Atıcı iyice sıyırdı: Erdoğan gitsin diye canımı veririm
Gündem

CHP'li Atıcı iyice sıyırdı: Erdoğan gitsin diye canımı veririm

Yıllardır Türk halkının sadece muhalefeti layık gördüğü CHP'nin eski milletvekili Aytuğ Atıcı, dün akşam katıldığı bir programda yine nefretini Gözler önüne serdi. CHP'li Atıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan gitmesi için canını bile verebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 12:39:00 - 2021-01-25 12:40:31

Eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Haber Türk'te, Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına katıldı.

Aytuğ Atıcı, iktidar değişikliğinin konuşulduğu programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik nefretini bir kez daha gözler önüne serdi. Atıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidardan gitmesi için canını bile verebileceğini söyledi.

"Biz Tayyip Erdoğan yarın düşsün isteriz"

Atıcı, "Biz Tayyip Erdoğan yarın düşsün isteriz. Net! Ama nasıl? Demokratik yollarla, seçim konulsun, yarın iktidarı terk etsin isteriz. Bunun için de canımı veririm. Açık söylüyorum. Vallahi de billahi de al canımı derim. Bu kadar bilenmiş ve adanmışım." ifadelerini kullandı.

Atıcı, diğer program katılımcılarının bu sözlerine tepkisi üzerine ise, "Ben binlerce kez televizyona çıkmışımdır. Benim lafımın nereye gideceğini bizi dinleyenler bilirler. Tayyip Erdoğan'ın yarın, demokratik yollarla gitmesi için her şeyi yaparım. Böyle demiş olalım." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

E d

Senin canın beş para etmez
  • Yanıtla

ŞerefliŞeref

Canın cehenneme...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Can Dündar, Alman dostları ile 15 Temmuz belgeseli hazırladı: Türk kanı taşımadığını ispat etti!
Gündem

Can Dündar, Alman dostları ile 15 Temmuz belgeseli hazırladı: Türk kanı taşımadığını ispat etti!

Vatan haini firari Can Dündar, 15 Temmuz'u anlatan 'Köprü' adlı belgeseli ile Türk kanı taşımadığını yeniden ispatladı.
HDP'li Hasip yine piyasaya çıktı
Gündem

HDP'li Hasip yine piyasaya çıktı

Terör sevici HDP'nin Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit içerin bi..
Dünyaca ünlü yatırımcı uyardı: ABD korkunç bir iç savaşın eşiğinde
Ekonomi

Dünyaca ünlü yatırımcı uyardı: ABD korkunç bir iç savaşın eşiğinde

Amerikan yatırım firması Bridgewater'ın kurucusu Ray Dalio, ABD'nin servet uçurumu ve siyasi partizanlık nedeniyle 'korkunç bir iç savaşın e..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay