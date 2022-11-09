CHP’li Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü rüşvet alırken yakalandı
Cumhuriyet Halk Partili Ataşehir Belediyesi'nin Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Ön'ün odasında görüştüğü kişinin uzattığı bir balya parayı alarak çekmecesine koyması dikkat çekti.
Cumhuriyet Halk Partili Ataşehir Belediyesi'nin Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Ön'ün odasında görüştüğü kişinin uzattığı bir balya parayı alarak çekmecesine koyması dikkat çekti.
Geçtiğimiz aylarda ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ operasyonu düzenlenen CHP’li Ataşehir Belediyesi‘nde yeni bir yolsuzluk skandalı ifşa oldu.
BİR BALYA PARAYI ÇEKMECESİNE KOYDU
Takvim’de yer alan habere göre, belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön‘ün rüşvet aldığı iddia edildi. Görüntülerde odasında iki kişiyle görüşen Servet Ön‘ün önünde oturan kişiden aldığı bir balya parayı alarak çekmecesine koyduğu görülüyor.
BAŞKAN BATTAL İLGEZDİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI
İçişleri Bakanlığından, hakkında mülkiye müfettişlerince düzenlenen raporlar ile adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi‘nin görevden uzaklaştırılmıştı.
8 Aralık 2017 tarihinde görevden uzaklaştırılan Battal İlgezdi, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde yeniden Ataşehir Belediye Başkanı seçildi.