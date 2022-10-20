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Gündem CHP’li Ardahan Belediye Başkanından skandal! İtfaiye garı üzerinden oynanan kirli ihale oyunu!
Gündem

CHP’li Ardahan Belediye Başkanından skandal! İtfaiye garı üzerinden oynanan kirli ihale oyunu!

CHP'li Ardahan Belediyesi, hibeyle yaptırdığı itfaiye hangarını 2 kez ihaleye çıkardı. Başkan Faruk Demir, skandalı ortaya çıkaran iş insanını tehdit edip kaldığı oteli bastırdı.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 16:26:00 -
CHP’li Ardahan Belediye Başkanından skandal! İtfaiye garı üzerinden oynanan kirli ihale oyunu!

Başkanlığını CHP’li Faruk Demir’in yaptığı Ardahan Belediyesi’nin, şehrin merkezindeki itfaiye arazisine işadamlarından para toplayıp yaptırdığı hangarı iki kez ihaleye çıkardığı öne sürüldü.

İddiaya göre CHP’li Başkan Demir, “Bize yardım edin, itfaiye araçları soğuktan donmasın. İtfaiye hangarını yapalım” teklifiyle işadamlarından yardım istedi.

Ardahan’daki işadamları bu çağrıya cevapsız kalmadı. 2 yıl önce 10 işadamından yaklaşık 600 bin lira toplanarak hangarın yapımı tamamlandı. İş insanlarına katkıları için teşekkür plaketi bile yaptırılıp hangarın kapısına asıldı.

İHALEYE ÇIKARDILAR

Sabah’taki habere göre söz konusu plaket, toplanan paralarla yapılan hangarı ihaleye çıkarmadan önce kaldırıldı.

O tabelada ismi olan Diyarbakırlı işadamı Diyaddin Kasımoğlu ise CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’den şikâyetçi oldu. Bu süreçte Başkan Demir’den tehditler almaya başlayan Kasımoğlu’nun kaldığı otel belediye başkanının adamları tarafından basıldı.

Şikâyetçi olan Kasımoğlu, emniyetten koruma kararı aldırdı. Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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