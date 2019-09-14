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CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden suya yüzde 20 zam!

CHP'li Muhittin Böcek yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi suya zam yaptı. AK Parti ve MHP'nin "hayır" oyuna rağmen, belediye meclisinde alınan kararla, suya yüzde 20'lik zam oy çokluğuyla kabul edildi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 21:56
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden suya yüzde 20 zam!

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Kurulu yapıldı.

AK Parti ve MHP "Hayır" dedi

Kurulda, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Antalya'da suya 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam uygulanması yönündeki teklif sunuldu. AK Parti ve MHP'nin "hayır" oyuna rağmen, suya yüzde 20'lik zam oy çokluğuyla kabul edildi.

Antalya'da öğrenim gören ve ailesiyle yaşamayan üniversite öğrencilerinin ikamet ettiği evlerden 5 tonluk su ücreti alınmayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, belediyenin geçen dönem ASAT'ın 230 milyon lira parasını kullandığını, önceki dönem yapılması gereken zamların seçimler nedeniyle ertelendiğini belirtti.

"Enerjiye yüzde 90'ın üzerinde zam geliyor. Seçime giderken niye alacakları vatandaşlardan almadınız? İlgili bürokratlar yüzde 33 oranında zam yapılmazsa ASAT'ın ayakta duramayacağını söyledi. Bu fiyatları her yönüyle masaya yatırdık." diyen Böcek, suya zammın gerekli olduğunu savundu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise bu zammın büyükşehir belediyesine bir yıl içerisinde sağlayacağı katkının 15 milyon lira olduğunu belirterek, ASAT'ın alacaklarının tahsil edilmesi durumunda zamma gerek kalmayacağını söyledi.

"En pahalı suyu içer duruma geçeceğiz"

CHP'nin meclisteki grup sözcüsü Deniz Filiz, mevcut yatırımların sürmesi için zammın zorunlu olduğunu, birçok ilde yüzde 25 civarında zammın uygulandığını kaydetti.

AK Parti'nin sözcüsü Ali Çetin ise "En ucuz suyu Antalya içerken, şimdi en pahalı suyu içer duruma geçeceğiz. Zammın mantıklı olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 21:56
  1. Antalya
  2. CHP
  3. AK Parti
  4. MHP

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