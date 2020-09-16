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Yerel CHP'li Antalya Belediyesi şehri Venüs heykelleriyle donattı
Yerel

CHP'li Antalya Belediyesi şehri Venüs heykelleriyle donattı

CHP'li belediyeler tarafından yapılan heykellere bir yenisi daha eklendi. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi bu yıl 57.'si düzenlenecek olan Altın Portakal Film Festivali için şehrin birçok yerine 57 adet Venüs heykeli dikti.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 15:08:00 - 2020-09-16 15:19:19
CHP'li Antalya Belediyesi şehri Venüs heykelleriyle donattı

Belediyede yaptıkları gereksiz harcamalarla son yıllarda adını sıkça duyuran CHP'li belediyeler heykellere doymuyor. Son olarak CHP Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Altın Portakal Film Festivali için şehrin birçok noktasına Venüs heykelleri dikti. 

CHP'li belediye Antalya'yı heykellere boğdu

CHP'li belediyelerin heykel merakı yüzünden dünyada heykel sıralamasında liderliği oynamaya devam ediyoruz. Belediye anlayışını heykelcilikten ibaret gören CHP, bu sefer de Antalya'da 3-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan Altın Portakal Film Festivali için şehrin birçok yerine Venüs heykelleri dikti.

Heykellere 17 milyon lira harcandı

Heykel dikmeyi medeniyet sanan ve kültürümüzle ve inancımızla bağdaşmayan heykelcilik için CHP, kamu mallarını israf etmeye devam ediyor. Hükümetin yaptığı Mega projeleri eleştiren ve her fırsatta engel olmaya çalışan CHP'li belediyeler kaynaklarını milletin hizmetine değil, heykel sevdasına harcıyor.

Son iki yılda CHP'li belediyeler tarafından heykellere 17 milyon liradan fazla harcama yapıldı. Bu da durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

Belediyecilik anlayışını her yere heykel dikmekten ibaret sanan CHP'de 'çekirdek çitleyen eşek', ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından dikilen 'Türk katili papaz Makarios' heykelleri kamuoyunda büyük tepki toplayan heykeller arasında yer aldı.

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