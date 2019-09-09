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CHP'li anketçiden seçim sonrası ilk anket! Sonuçları pek şaşırtmadı

Referandumdan evet çıkması durumunda şirketi kapatacağını söyleyen ve CHP İstanbul Milletvekili Adayı olan Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz, 1-7 Eylül tarihleri arasında yaptırdığı anketin sonuçlarını paylaştı. CHP'li Özkiraz'ın anketinde seçimi CHP kazanıyor.

09 Eylül 2019 Pazartesi 17:07
CHP'li anketçiden seçim sonrası ilk anket! Sonuçları pek şaşırtmadı

Türkiye'nin referanduma hazırlandığı günlerde bir anket yayınlayan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, "evet" çıkması durumunda şirketi kapatacağını söylemişti. Sandık başına giden milletin kararı "evet" olsa da Avrasya Araştırma şirketi kapanmadı, komik araştırmalara devam etti. Özkiraz, bu kez seçimin ardından yaptırdığını söylediği anketin sonucunu paylaştı.

Seçimlerin ardından yapılan son Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi, yaptırdığı anketin sonucunu kamuoyuna sundu. AKAM'ın 1-7 Eylül tarihleri arasında yaptığı anket çalışmasında, CHP birinci parti olarak çıkıyor.

AKAM Başkanı Kemal Özkiraz, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiler hesaba katılmadan çıkan sonuca göre CHP'nin birinci parti konumunda olduğunu söyledi.

AKAM'a göre sıralama şöyle oluşuyor

Kemal Özkiraz, sıralamanın CHP'nin ardından AK Parti, MHP, HDP ve İYİ Parti şeklinde oluştuğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 17:07
  1. seçim anketi
  2. avrasya araştırma anketi

YORUM YAZ

  • muratmurat21 dk önce
    Ben gülmedim,bekleyin ve görün:))))
  • OmerOmer28 dk önce
    Gülmeyin istanbul bazı semtlerinde aynen böyle...Ama akepeliler biraz daha gayret ederse cehape birinci olur son bir gayret ile akp 3. Bile olur...

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