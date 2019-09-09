CHP'li anketçiden seçim sonrası ilk anket! Sonuçları pek şaşırtmadı
Referandumdan evet çıkması durumunda şirketi kapatacağını söyleyen ve CHP İstanbul Milletvekili Adayı olan Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz, 1-7 Eylül tarihleri arasında yaptırdığı anketin sonuçlarını paylaştı. CHP'li Özkiraz'ın anketinde seçimi CHP kazanıyor.09 Eylül 2019 Pazartesi 17:07
Türkiye'nin referanduma hazırlandığı günlerde bir anket yayınlayan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, "evet" çıkması durumunda şirketi kapatacağını söylemişti. Sandık başına giden milletin kararı "evet" olsa da Avrasya Araştırma şirketi kapanmadı, komik araştırmalara devam etti. Özkiraz, bu kez seçimin ardından yaptırdığını söylediği anketin sonucunu paylaştı.
Seçimlerin ardından yapılan son Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi, yaptırdığı anketin sonucunu kamuoyuna sundu. AKAM'ın 1-7 Eylül tarihleri arasında yaptığı anket çalışmasında, CHP birinci parti olarak çıkıyor.
AKAM Başkanı Kemal Özkiraz, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiler hesaba katılmadan çıkan sonuca göre CHP'nin birinci parti konumunda olduğunu söyledi.
AKAM'a göre sıralama şöyle oluşuyor
Kemal Özkiraz, sıralamanın CHP'nin ardından AK Parti, MHP, HDP ve İYİ Parti şeklinde oluştuğunu belirtti.
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