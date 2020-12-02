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Gündem CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden heykel yapımına 1,5 milyon lira
Gündem

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden heykel yapımına 1,5 milyon lira

Göreve geldikten sonra heykellerin düzenli olarak yıkatılması için talimat veren CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, yeni heykellere 1,5 milyon liralık bütçe ayırdığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 18:15:00 -
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden heykel yapımına 1,5 milyon lira

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görevine geldikten sonra ilk iş olarak geçmişle hesaplaşmaya başladı. Kentin farklı noktalarındaki bazı yapıları kaldırtan Yavaş, heykellerin de düzenli olarak yıkatılması için talimat verdi. Gece yarısı yapılan heykel temizlikleri sosyal medya üzerinden Ankaralılara dev hizmet gibi sunuldu.

Yeni heykellere 1.5 milyon TL bütçe

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin heykel konusundaki hassasiyeti, 2020 mali bütçesine de yansıdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 Mali Yılı Bütçesi'ne bakıldığında 106. sayfadaki ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Rapora göre; belediye bütçesinde 1,5 milyon lira "heykel yapımı" için ayrıldı.

Heykel talimatı Kılıçdaroğlu'ndan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından Mansur Yavaş'a ilk olarak heykel talimatı vermişti. CHP Lideri, "Mansur Bey'e; Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Şinasi ve Rıfat Horozcu’nun fötr şapkalı meşhur fotoğrafını gösterdim ve bunun heykelinin yapılmasını önerdim. Melih Cevdet Anday da o fotoğrafa çok güzel bir şiir yazmıştır.” şeklinde açıklama yapmıştı.

 

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Yorumlar

Heykeloji Fakültesi

Yeni bir heykel icat eden chp li Bilim insanları Başını sağa sola çevirebilen Nutuk okuyan yapay zekalı HEYKEL icad etti...
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Yozgat

1,5 Million lira 3 kurus maliyati tutar Gerisi cebe iner Al sana 1,5 Millionen lira fatura
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