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Gündem CHP’li Ankara Büyükşehir belediyesi yatıyor, ilçeler çalışıyor
Gündem

CHP’li Ankara Büyükşehir belediyesi yatıyor, ilçeler çalışıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptığı işlerden çok yapmadığı işlerle konuşulmaya devam ediyor. Kente sadece birkaç dakika yağan karı temizlemeyip tepki çeken CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi yerine ilçe belediyeleri daha aktif çalışarak açığı kapatmaya çalışıyor. Keçiören Belediyesi de bunlardan biri...

Yeniakit Publisher
2021-01-02 09:41:00 -
CHP’li Ankara Büyükşehir belediyesi yatıyor, ilçeler çalışıyor

 Yeni Akit  Ankara 

Keçiören Belediyesi, ilçede bulunan 260 ibadethanede rutin temizlik çalışmalarını tamamlayarak cami ve mescidleriyle yeni yılı daha temiz karşıladı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un, “Camilerimiz gül kokacak” diyerek büyük hassasiyet gösterdiği ibadethane temizliği ve dezenfekte çalışmaları vatandaşlardan da büyük takdir topladı. Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen ibadethane temizliği, 2021 yılına girilirken tamamlanarak vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapmaları sağlandı. Her bir ibadethanenin temizliği rutin olarak yapılmaya devam ederken, bazı ibadethanelerde de dezenfeksiyon, genel temizlik, bakım, tadilat ve çevre düzenleme çalışması yürütüldü.

Gül kokusuyla daha ferah

İbadethanelerin sadece özel günler için değil yıl boyunca temizlendiğini belirten Başkan Altınok, şunları dile getirdi: “Evlerimizde yaptığımız temizlik ne kadar özenli ve önemliyse ibadethanelerimizin temizliği de bir o kadar önemlidir. Yılın 12 ayı sürdürdüğümüz ibadethane temizliği ile vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla temiz bir ortamda ibadet edebilirler. Sevgili Peygamber Efendimizin (s.a.v) kokusu olan gül kokusunu da tüm ibadethanelerimize sıkarak daha ferah bir ortamın oluşmasını sağlıyoruz.”


Yeni Akit Gazetesi
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