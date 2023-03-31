CHP'li amiral eskisi Türker Ertürk'ten TSK'ya skandal iftira! Haddini bu kez fazlasıyla aştı

Yaptığı açıklamalarla sürekli olarak devleti hedef alan, Taksim'de yapılan terör eylemini DEAŞ'ın yaptığını iddia ederek YPG/PKK'yı aklamaya çalışan, Selahattin Demirtaş'ın "Türkiye için bir şans" olduğunu söyleyen emekli amiral Türker Ertürk, bu kez de CHP'nin kanalı TELE 1'de Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef aldı. Ertürk, TSK'ya iftira atarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü bölmekle suçladı. Ertürk aynı yayında ayrıca darbeleri meşrulaştırmaya çalıştı.

SİHA'ları hedef almıştı

Geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında Taksim'deki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör örgütü YPG/PKK'yı temize çıkarmaya çalışan ve Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu söyleyen emekli Amiral Türker Ertürk yerli ve milli SİHA'ları hedef almıştı.

Tele1 canlı yayınına konuk olan Ertük, "Senin değil o. Merak ediyorum bugüne kadar yapılmayan neyi yaptılar? Motoru mu sen yaptın, boyası mı senin" ifadelerini kullanmıştı.

"Motoru mu sen yaptın, boyası mı senin?"

Ertürk yerli ve milli SİHA'lar için şu ifadeleri kullandı:

"SİHA'da iyi şeyler yapılıyor. Tabii ki gurur duyarız ama merak ediyorum yani bugüne kadar yapılmayan neyi yaptılar? Neyi yaptınız Allah aşkına, motoru mu sen yaptın boyası mı senin? Her şeyi dışarıdan alıyorsun onu da bir şekilde birleştiriyorsun. Bir de iktidara yakınlığı olmasa bu başarı gelir miydi? Bir de öyle değerlendirelim."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TSK'ya iftira attı

Programa katılan isimlerden biri de Emekli Amiral Türker Ertürk oldu.

Daha önce İHA ve SİHA'ları, ardından denizlerdeki etkin gücümüz olan TCG Anadolu'yu hedef alan Türker Ertürk'ten tepki çeken bir açıklama daha geldi. İnce'nin adaylığı konuşulduğu sırada, konuyu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne getiren Ertürk, sınır ötesi operasyonlara iftira attı.

"Suriye'de yapılanlar toprak bütünlüğünü bölmek ve parçalamak"

Ertürk'ün açıklamaları şu şekilde: 'Erdoğan'ın gitmesini istemiyorum' doğru bir laf değil. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yaptıkları, gitmek istemediği yönünde. Şuna benzetiyorum. Erdoğan diyor ki 'Biz Suriye'de toprak bütünlüğünden yanayız.' Sözler böyle. Ama iktidarın yaptıkları neydi biliyor musunuz bugüne kadar? Suriye'yi bölmek ve parçalamak üzerineydi.

Darbeleri meşrulaştırma çabası

CHP'li Türker Ertürk ayrıca yayın sırasında darbeleri meşrulaştırma çabası içerisine girdi.

Türkiye'nin hukuk devleti olmadığını ve anayasal düzen olmadığını iddia eden Türker Ertürk, "Türkiye'de Anayasal düzen askıya alınmış durumda" diyerek darbeleri meşrulaştırmaya çalıştı.