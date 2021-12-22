CHP'li Altay'dan dolar/TL kurundaki düşüşe akıl dışı yorum!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomi modeli müjdesi, dolar/TL kurunda sert düşüşe sebep olurken muhalefet kanadında ise seçim kaybetme kaygısıyla endişeyle karşılandı.

Sözde halkçı geçinen CHP'nin Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, dolar/TL kurundaki sert düşüşü nasıl hedef alacağını şaşırarak, "Bir araba düşünelim, duvara toslamasına 3 saniye kalmış. Duvara toslamamak için şoför müthiş bir manevra yapıyor fakat araba çok derin bir uçuruma devriliyor. Dün ve bugün yapılanları ben biraz buna benzettim." ifadelerini kullandı.

"Zenginin zenginleşmesini sürdürmek ucubeliktir"

CHP'li Altay, akıl dışı iddialar öne sürerek, şöyle devam etti:

Yoksuldan alınıp zengine verilen bir tablo var. 360 bin kişinin bankalardaki döviz mevduatını Türk lirasına çevirme karşılığında, 84 milyonun en temel harcamaları için ödedikleri vergiyle fakirden alıp zenginin zenginleşmesini sürdürmek ucubeliktir. Hiçbir ekonomi normuyla izah edilemez. Bu, yerli dolar anlamına gelir. Bu aynı zamanda örtülü bir faizdir, yazıktır günahtır.