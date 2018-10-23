CHP'li Altay 'evlendi...' Nikahı görevden alınan belediye başkanı kıydı!

Sınırlı sayıda davetlinin katıldığı düğün, sır gibi saklandı. Lüks tören, hem Kılıçdaroğlu’nun hem de Altay’ın aile dostu CHP’li Erkan Ersin’in sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Hiçbir karede yer almayan Genel Başkan'ın düğüne davet edilip edilmediği merak konusu oldu.

İLGEZDİ'NİN YETKİSİ YOK

Görevdeki CHP’li büyükşehir ve ilçe belediye başkanları olmasına rağmen, Ataşehir’deki yolsuzluk davası kapsamında makamından azledilen İlgezdi’nin nikahı kıyması dikkat çekti. Belediyede hiçbir yetkisi kalmayan İlgezdi’nin, sembolik olarak cübbe giydiği iddia edildi.

Kaynak: Güneş Gazetesi