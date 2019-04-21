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CHP'li Ağbaba'nın iftirasına Selçuk Bayraktar'dan cevap gecikmedi!

CHP'li Veli Ağbaba'nın asılsız İBB iftirasına Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Bayraktar, yayınladığı mesajda 'Senin gibi alçakça iftira atanlara daha önce gereken cevabı vermiştik.' diyerek konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.

21 Nisan 2019 Pazar 01:15
CHP'li Ağbaba'nın iftirasına Selçuk Bayraktar'dan cevap gecikmedi!

Selçuk Bayraktar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın İBB'nin bütçesinden T3 Vakfı'na (Türkiye Teknoloji Takımı) 29.8 trilyon TL destek verildiği iddiasına tepki gösterdi.

"41.1 trilyon destek verilmiş" iftirası

Veli Ağbaba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mazbatayı alan Ekrem İmamoğlu'nun büyük tepki çeken İBB'nin veri tabanının kopyalanması talimatına ilişkin, "AKP neden mahkemeye başvurup kayıtların yedeklenmesini engellemek istiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfına 41.1 trilyon lira destek verilmiş." iddiasında bulunmuştu.

"41 kuruş dahi para almadık"

Selçuk Bayraktar'dan, Veli Ağbaba'nın açıklamalarına tepki geldi. Bayraktar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Senin gibi alçakça iftira atanlara daha önce gereken cevabı vermiştik. 41 kuruş dahi İBB'den para almadı Vakfımız. Sen ve diğer iftiracılar için hukuki yollara başvurmaya devam edeceğiz. Ne yaparsanız yapın ben ve binlerce vakıf gönüllümüz #MilliTeknolojiHamlesi'nden dönmeyecek." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 01:15
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