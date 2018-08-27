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CHP'li Ağbaba'dan 'Başkanlık Otağı' tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Ülke ağır bir ekonomik durgunluk yaşarken ve her defasında israfa karşı önlem alınması gerektiği belirtilirken, ülkeyi yönetenlerin harcamalarına yönelik bir önlem alınmaması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:17
CHP'li Ağbaba'dan 'Başkanlık Otağı' tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Anadolu'nun Fethi 1071 Malazgirt" etkinliğinde Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü yapılacağını açıkladığını hatırlattı.

Ağbaba, "Cumhur açlıkla savaşırken, cumhurbaşkanı kendisine yeni saraylar yaptırmak peşinde. Millet boyasız, sıvasız evlerde kışa hazırlanırken, cumhurbaşkanı otağ derdinde. Halkın gerçeklerinden bu kadar uzak bir cumhurbaşkanını Türkiye ilk kez görüyor." görüşünü savundu.

"Ülkenin ekonomik krizin eşiğinde adeta uçuruma yuvarlandığını" iddia eden Ağbaba, milyonlarca çalışan açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşarken, çocuk işçiliği yaşı 10'a kadar düşmüşken, yeni saray yapılmasının milyonlarca yoksulun ve işsizin aklıyla dalga geçmek olduğunu belirtti.

Her defasında "milli duruştan" ve "milli kimlikten" bahsederek, ülkedeki milyonlarca yurttaştan fedakarlık yapmasını isteyenlerin bu fedakarlığı yapmamalarının düşündürücü olduğunu aktaran Ağbaba, şunları kaydetti:

"Ülke ağır bir ekonomik durgunluk yaşarken ve her defasında israfa karşı önlem alınması gerektiği belirtilirken ülkeyi yönetenlerin harcamalarına yönelik bir önlem alınmaması kabul edilemez. Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krizin bedelini yine ülkenin çalışanları ve yoksulları öderken, milli birlik ve beraberlik söylemleri inandırıcılıktan uzaktır. Ülkemizin ihtiyacı olan yeni sarayların inşası değil, işsizliğin önlenmesi ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasını gerektiren adımların atılmasıdır."

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:17
  1. CHP
  2. Veli Ağbaba
  3. Başkanlık Otağı tepkisi
  4. açıklama

YORUM YAZ

  • ÇolakÇolak49 dk önce
    Sayın Ağbaba, büyük devlet nasıl olunur, onu dahi bilemiyor, eğer sadece politik bir söylem olarak söylememişse. Suni bir kriz yaratanların amaçlarına hizmet etmiş olur, daha dikkatli olmak ve büyük hedefleri ötelememek gerekir, yapılan da budur diye düşünüyorum.Büyük hedeflere muhalefet de katkı sağlamalı ki gelecekte katkı payı olsun.
  • h.ömerh.ömer30 dk önce
    ilkez bu söylemlerine sonuna kadar destek veriyorum.tasarruf derken kamuda acayip bir savurganlık hüküm sürüyor yeter artık nereye kadar gidecek...
  • ATAKANATAKAN49 dk önce
    Çok doğru demişsayın vekil.Büyük devlet sarayıyla hava atar diyenleranca3 tl ye öğlen yemeği yiyecekyer arayaninsanlar oluyor...
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