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CHP'li Ağbaba ağzındaki baklayı çıkardı: İttifak yapmak istiyoruz

Malatya'da temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ağzındaki baklayı çıkardı. Yerel seçimlerle ilgili konuşan Ağbaba, "İttifak yapmak istiyoruz" dedi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:51
CHP'li Ağbaba ağzındaki baklayı çıkardı: İttifak yapmak istiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Cumhuriyet Halk Partisi de başından beri seçimlere bir siyasi partiyle resmi ittifaktan öte tabanda bir ittifak öneriyor. Tabanda bir ittifakı savunuyoruz." dedi.

Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlere giderken ittifak haberlerini aldıklarını belirterek, AK Parti ve MHP arasında bir ittifak tartışmasının olduğunu savundu.

 "İYİ Parti ile partimiz görüşüyor"

Ağbaba, "Cumhuriyet Halk Partisi de başından beri seçimlere bir siyasi partiyle resmi ittifaktan öte tabanda bir ittifak öneriyor. Tabanda bir ittifakı savunuyoruz. Bunu da göstereceğimiz adaylarla sağlamaya çalışıyoruz. Onda da başarılı olacağımızı biliyoruz. İYİ Parti'yle görüşmeler devam ediyor. İYİ Parti ile partimiz görüşüyor, bu konudaki amacımız AK Parti ve MHP ittifakındaki gibi bir maç değil, her alanda baskının, tek adamlığın hakim olduğu yerlerde Türkiye'nin nefes alacağı hamleleri yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 16:51
  1. Malatya
  2. Veli Ağbaba
  3. CHP
  4. AK Parti
  5. MHP
  6. iyi parti

YORUM YAZ

  • Hakkı çavdarHakkı çavdar30 dk önce
    Siz siittin senedir şeytanla ve de şeytanlaşmış kişilerle ittifakınız hiç bozulmadıki daha istiyorsun uz
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    akp yi yıkıp yerine yahudi cephesinimi kuracaksınız. orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
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