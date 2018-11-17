CHP'li Ağbaba ağzındaki baklayı çıkardı: İttifak yapmak istiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Cumhuriyet Halk Partisi de başından beri seçimlere bir siyasi partiyle resmi ittifaktan öte tabanda bir ittifak öneriyor. Tabanda bir ittifakı savunuyoruz." dedi.

Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlere giderken ittifak haberlerini aldıklarını belirterek, AK Parti ve MHP arasında bir ittifak tartışmasının olduğunu savundu.

"İYİ Parti ile partimiz görüşüyor"

Ağbaba, "Cumhuriyet Halk Partisi de başından beri seçimlere bir siyasi partiyle resmi ittifaktan öte tabanda bir ittifak öneriyor. Tabanda bir ittifakı savunuyoruz. Bunu da göstereceğimiz adaylarla sağlamaya çalışıyoruz. Onda da başarılı olacağımızı biliyoruz. İYİ Parti'yle görüşmeler devam ediyor. İYİ Parti ile partimiz görüşüyor, bu konudaki amacımız AK Parti ve MHP ittifakındaki gibi bir maç değil, her alanda baskının, tek adamlığın hakim olduğu yerlerde Türkiye'nin nefes alacağı hamleleri yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.