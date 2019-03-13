CHP'li adaydan PKK'lıya örtülü maaş!

CHP'nin Adana Büyükşehir Belediyesi'ne aday gösterdiği, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, 6 ay boyunca PKK'lı Leyla Uyar'a belediye bütçesinden haksız para ödenmesini sağladığı ortaya çıktı.

Kobani olayları sırasında kaçtı ve PKK'ya sığındı

Leyla Uyar, Kobani olayları esnasında Irak'ın kuzeyine kaçarak PKK'ya sığındı.

Örgütün içindeyken bile belediyeden "huzur hakkı" parası aldı

Edinilen bilgiye göre; 2016 yılında Seyhan Belediye Meclis üyesi PKK'lı Uyar'a en az 6 ay boyunca, değil toplantılara katılmak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde dahi bulunmadığı, hatta terör örgütünün içerisinde vakit geçirdiği halde "huzur hakkı" adı altında toplantı parası ödendi.

CHP'li başkan, PKK'lı Uyar'ın dilekçelerini mazeretsiz kabul etti

Bu sırada Leyla Uyar'ın, yurt dışında olduğu gerekçesiyle toplantılara katılamayacağına dair dilekçeler yazdığı, Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da bu dilekçeleri mazeretsiz kabul ettiği öğrenildi.

İtirazlar yükselince istifa etti

Sonunda, bu duruma itirazlar ve tepkiler gelmeye başlayınca, Leyla Uyar'ın, Türkiye'nin Erbil Konsolosluğu aracılığıyla istifa ettiği, ancak istifa edene kadar katılmadığı toplantıların parasını aldığı ortaya çıktı.

PKK'lıların cenazesine araç tahsis etmişti

Karalar, 2016 yılında Suriye'de öldürülen YPG/PKK'lı kadınterörist Fatma Eylem Ataş'ın cenazesi için belediye cenaze aracı tahsis etmesiyle gündeme gelmiş, bu destek kamuoyunca tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: Haber 7