  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi halk ekmeğe zam yaptı!
Gündem

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi halk ekmeğe zam yaptı!

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısının ilk oturumunda halk ekmeğe zam teklifi kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 16:25:00 - 2022-07-18 16:54:16
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi halk ekmeğe zam yaptı!

CHP'li Zeydan Karalar yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi halk ekmeğe zam teklifini kabul etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.

Tuvalete bile zam yaptılar

Oturumda, 2022 yılında satın alınacak araçlar listesinin revize edilmesine ait teklif, halk ekmek fabrikalarında üretilen ekmek fiyatının arttırılmasına ait teklif, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Yarışması Ödül Yönetmeliğine ait teklif ve merkez otogar içerisinde bulunan tuvaletin ücret arttırılmasına ait teklifler görüşülmek üzere oy birliğiyle ilgili komisyonlara sevk edildi.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi; halk ekmek ile otogar tuvaletine zam yapılması tekliflerini de kabul etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23