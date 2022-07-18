CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi halk ekmeğe zam yaptı!
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısının ilk oturumunda halk ekmeğe zam teklifi kabul edildi.
CHP'li Zeydan Karalar yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi halk ekmeğe zam teklifini kabul etti.
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.
Tuvalete bile zam yaptılar
Oturumda, 2022 yılında satın alınacak araçlar listesinin revize edilmesine ait teklif, halk ekmek fabrikalarında üretilen ekmek fiyatının arttırılmasına ait teklif, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Yarışması Ödül Yönetmeliğine ait teklif ve merkez otogar içerisinde bulunan tuvaletin ücret arttırılmasına ait teklifler görüşülmek üzere oy birliğiyle ilgili komisyonlara sevk edildi.
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi; halk ekmek ile otogar tuvaletine zam yapılması tekliflerini de kabul etti.