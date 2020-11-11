  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP'li Açıkel'den Ankara ve İstanbul'da 65 yaş üstü için getirilen kısıtlamaya ilişkin açıklama:
Aktüel

CHP'li Açıkel'den Ankara ve İstanbul'da 65 yaş üstü için getirilen kısıtlamaya ilişkin açıklama:

"AKP'nin tahrip ettiği ekonominin yükü kaldıramayacağından korkması yüzünden kapsamlı tedbirler almaması, çalışanlara gelirlerini ve işlerini koruyacak önlemler sunmaması, yaşlılara yönelik yasakları da anlamsız kılıyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:01:39 -
CHP'li Açıkel'den Ankara ve İstanbul'da 65 yaş üstü için getirilen kısıtlamaya ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Ankara ve İstanbul'da 65 yaş üstü için getirilen kısıtlamaya ilişkin, "AKP'nin tahrip ettiği ekonominin yükü kaldıramayacağından korkması yüzünden kapsamlı tedbirler almaması, çalışanlara gelirlerini ve işlerini koruyacak önlemler sunmaması, yaşlılara yönelik yasakları da anlamsız kılıyor." ifadesini kullandı.

Açıkel, yazılı açıklamasında, iktidarın Ankara ve İstanbul’da 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama ile ilk dönemde olduğu gibi yine kolaycılığa kaçtığını savundu.

Hatalı politikaların neden olduğu ekonomik buhran nedeniyle aşırı normalleşme ve kontrolsüzlüğe yol açan iktidarın, pandemi ile mücadelede yapılması gerekenleri gerçekleştirmeden, sürekli 65 yaş üstündekilere sınırlama ve yasaklar getirmesinin bu vatandaşları mağdur ettiğini ileri süren Açıkel, ayrıca grip aşısı konusunda riskli görülmeyen ve aşı yapılmayan pek çok 65 yaş üstü kişinin, sokağa çıkma tedbirlerinde riskli kabul edilmesinin de çelişki olduğunu belirtti.

Geçen yıl itibarıyla 65 yaş üstünde 851 bin kişinin istihdam edildiğine ve kayıt dışı çalışanlar göz önünde bulundurulunca sayının çok daha fazla olduğuna dikkati çeken Açıkel, sokağa çıkma kısıtlamaları ve yasakları ilan edilirken, çalışır durumdaki yüz binlerce 65 yaş üstü vatandaşın görmezden gelindiğini belirtti.

Fethi Açıkel, "AKP'nin tahrip ettiği ekonominin yükü kaldıramayacağından korkması yüzünden kapsamlı tedbirler almaması, çalışanlara gelirlerini ve işlerini koruyacak önlemler sunmaması, yaşlılara yönelik yasakları da anlamsız kılıyor." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Volkswagen'den Türkiye kararı
Ekonomi

Volkswagen'den Türkiye kararı

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, mevcut üretim kapasitesinin koronavirüs nedeniyle şimdilik yeterli olduğunu, bu nedenle Türkiye'de kurulmas..
Hakan Atilla iddiası yalanlandı
Ekonomi

Hakan Atilla iddiası yalanlandı

Borsa İstanbul (BIST) Genel Müdürü Hakan Atilla'nın görevinden istifa ettiği iddiaları yalanlandı.
Kendisini vurmak için hazırlanan kocasını görüntüledi! Korkunç anlar
Yaşam

Kendisini vurmak için hazırlanan kocasını görüntüledi! Korkunç anlar

Karaman’da, çocuklarını görmek için gittiği evinde boşanma davası süren eşi Hakan Karharman (30) tarafından tüfekle bacağından vurulan Özgen..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay