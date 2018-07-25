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CHP'li Abdüllatif Şener'den 'bedelli askerlik' teklifi: Paralar...

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, "Bedelliden elde edilecek para şehit ailelerine harcansın" teklifinde bulundu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 20:25
CHP'li Abdüllatif Şener'den 'bedelli askerlik' teklifi: Paralar...

Genel Kurulda görüşülen teklifin tümü üzerinde, siyasi parti grupları adına milletvekilleri söz aldı.

Son 6 yılda bedelli askerlikle ilgili 3 tasarı ya da teklifin geldiğini ifade eden CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, "(Askerdeki yığılmaları önlemek için getiriliyor) deniliyor. Peki iki yıl sonra çıkarmayacağınız konusunda bir iddianız var mı? Yok. Çünkü, bürokrasi ve idarenin geleceği planlama kabiliyeti yoktur. Hükümetin böyle bir kabiliyeti olsaydı, kalıcı çözüm oluştururdu." diye konuştu.

Şener, bedelliden elde edilecek paranın şehit ailelerine harcanmasını istedi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 20:25
  1. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener
  2. TBMM
  3. bedelli askerlik
  4. şehit aileleri
  5. Abdüllatif Şener

YORUM YAZ

  • ismail hakki efendiismail hakki efendi24 dk önce
    yuzsun herif böyle bir partide millet vekiligi yapip sonra baska bir partide millet vekilligi yapan kisiler nasil ciddiyetle anilir ak partideyken neler konustugunu hatirliyorum chp icin simdi chp de millet vekli oldun siz illet vekilisiniz
  • Serkan hocaSerkan hoca24 dk önce
    Şehit ailesinin o paraya ihtiyaci yok.
  • İşine bakİşine bak12 dk önce
    Paraların nereye harcanacağı sana mı dert oldu lan? Sen git ikisinden birini seç; Kemal ya da İnce, onun altını sil.
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