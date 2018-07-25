CHP'li Abdüllatif Şener'den 'bedelli askerlik' teklifi: Paralar...

Genel Kurulda görüşülen teklifin tümü üzerinde, siyasi parti grupları adına milletvekilleri söz aldı.

Son 6 yılda bedelli askerlikle ilgili 3 tasarı ya da teklifin geldiğini ifade eden CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, "(Askerdeki yığılmaları önlemek için getiriliyor) deniliyor. Peki iki yıl sonra çıkarmayacağınız konusunda bir iddianız var mı? Yok. Çünkü, bürokrasi ve idarenin geleceği planlama kabiliyeti yoktur. Hükümetin böyle bir kabiliyeti olsaydı, kalıcı çözüm oluştururdu." diye konuştu.

Şener, bedelliden elde edilecek paranın şehit ailelerine harcanmasını istedi.