CHP’li 3 şehirde borç gırtlakta

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından devraldıkları belediyelerin borçlarını dev ilanlarla belediye binalarına astıran CHP’nin asıl derdinin iflasa sürüklediği belediyeleri saklamak olduğu ortaya çıktı. Kendi elindeki Ankara, İstanbul ve İzmir’i tam bir borç batağına sokarak iflasın eşiğine getiren CHP, seçimlerin hemen ardından ‘cambaza bak’ operasyonuyla bu borçları örtbas etmek için devraldıkları belediyelerin borçlarını gündeme getirmeye çalıştı.

Üç büyükşehir belediyesinin açıklanmış borç ve borçlanma yetkileriyle birlikte oluşan borç stoğuna bakıldığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 344.9 milyar TL, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 42 milyar 808 milyon 634 bin 538 TL, İzmir’de Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 100 milyar TL olmak üzere sadece üç büyükşehirde CHP’li Belediye Başkanlarının neden olduğu toplam borç 500 milyarı geçiyor.

‘Borç ihanettir’ dedi borçta rekor kırdı!

“Borçlanmak İstanbullulara ihanettir” sözü hafızalardaki tazeliğini koruyan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na belediye boçlarına ilişkin ayrıntılı rakamlarla tepki gösteren Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “Eylül 2023 itibariyle İBB’nin kesin borcu 98.9 milyar lira. Meclisten verdiğimiz yetkiler, İSKİ, İETT borçlarıyla beraber borç 199 milyar liraya çıkıyor. 2024 bütün borç stokuna baktığınızda İBB, İSKİ, İETT’yi eklediğinizde tam 246.9 milyar borçlanmış. İBB Başkanı, ‘Borçlanmak ihanettir’ dedi. Şimdi soruyorum 246.9 artı 98 milyarlık ihaneti kim yaptı?” demişti. Bu hesaba göre İBB’nin toplam borç stoğu, borçlanma yetkileriyle beraber 344.9 milyar lirayı buluyor.

İş bile yapmadan 42 milyar borçlandı

31.12.2023 tarihi itibariyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) toplam borcu 25 milyar 635 milyon 505 bin 682 TL. ABB Başkanı Mansur Yavaş, bu borcun üzerine ABB Meclisi ilk oturumunda 14 milyar 205 milyon 123 bin TL borçlanma yetkisi ekledi. Daha önce meclisten yetki aldığı ancak henüz kullanmadığı bir kısmı yurtdışı kaynaklı kredi yetkisi tutarı 29 milyar 648 milyon 5 bin 898 TL. ABB’nin toplam borç ve borçlanma yetkileriyle birlikte borç stoğu 42 milyar 808 milyon 634 bin 538 lira. Akit’e ABB’nin borçlarına ilişkin açıklamada bulunan ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, “Belediyeler halka hizmet edilen, proje üretilen kamu kurumlarıdır. Borçlarının bulunması normaldir. Cumhur İttifakı belediyelerinin borçları hizmet ve proje üretiminin sonucudur. Fakat CHP yönetimindeki ABB gibi hiç hizmet ve proje üretmeden gırtlağa kadar borçlanmalar rahatsız edici ve akıl dışıdır. CHP’li başkanlar belediyeleri borç batağına sürüklemekten başka bir şey yapmıyor” dedi.

İzmir'in borcu 100 milyar!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında okunan 2023 yılı faaliyet raporuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Rapora göre CHP’nin İzmir’de yönettiği belediyelerin toplam borcu 100 milyar! Belediye başkanlarının tamamına yakınının değiştiğini dikkate alacak olursak, Bu borç İzmirlinin sırtında” dedi.

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CHP’li 5 belediye SGK'ya da 13.5 milyar borç taktı!

CHP’li belediyelerin çalışanları için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) milyarlarca lira prim borcu taktığı da Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın, açıklamasıyla gündeme gelmişti. Bakan Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin SGK’ya olan prim borcunun 4.5 milyar TL’ye ulaştığını açıklamştı. SGK’ya en fazla borcu olan belediyeler Ankara, İzmir, Adana, Şişli ve İstanbul (İBB) olarak sıralanıyor. Söz konusu 5 belediyenin toplam borcu 13.5 milyar TL’yi buluyor.