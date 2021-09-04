CHP’li 3 başkanın yalan itirafı

Hakkı Bilir İstanbul

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, ‘projelerimiz hükümet tarafından engelleniyor’ sözlerinin büyük bir yalan olduğu ortaya çıktı. CHP’li başkanların vizyonsuzluklarını gizlemek adına yaptıkları algı operasyonunu bizzat kendi sözlerinin boşa çıkardığı belirlendi.

İddialar peş peşe çürütüldü

Soyer’in 25 Haziran tarihli açıklamasında ‘kredilerimiz Cumhurbaşkanı tarafından engelleniyor’ demesine rağmen 25 Ağustosta “Bir mutabakat hasıl oldu ama imzalanmış bir sözleşme yok” diyerek kendi kendini yalanladı. ABB Başkanı Yavaş, ‘kredi onayı olmadığı için alamıyoruz” minvalindeki sözlerine rağmen 2 Eylül de yaptığı paylaşımda, yeni toplu taşıma otobüslerinin hizmete girdiğini duyurdu. İEET filosunu yenilememesinin suçunu iktidara atan İmamoğlu’nun ise otobüs alım ihalesinde teknik şartnameyi düzenleyemediği için araç alımı yapamadığı öğrenildi. Konu hakkında Akit’e konuşan siyasiler ve gazeteciler, üç ismin de bir tek yalanın ardına saklandığını belirtti.

Kendisini yalanladı

ABB Meclis Üyesi Sinan Burhan, “Yavaş, meclis üyeleri kredi vermiyor, otobüs alamıyoruz diyerek bizi suçlamıştı. Bunun yalan olduğunu bizzat Mansur bey itiraf etti. İş yapamadıkları için hükümeti suçlayarak, ‘engelleniyoruz’ yalanını ortaya atıyorlar. Algınız batsın” dedi. Yavaş’ın önceki söylemlerine atıfta bulunan Burhan, şöyle devam etti: “AK Partili meclis üyeleri kredi vermiyor demişti. Troller ve yandaş medya aralıksız bir şekilde bizleri suçlamıştı. Bunların yalan olduğu Yavaş’ın paylaşımıyla gözler önüne serildi. Hizmet yapamayınca kara propagandayla başarısızlıklarını örtmenin çabası içerisine giriyorlar. Oysa sadece biz Yavaş’a 3 milyar kredi verdik. Teşekkür etmedikleri gibi algı operasyonlarına da devam ediyorlar.”

Kamuoyunu yanıltıyorlar

Konuya ilişkin konuşan gazeteci Cengiz Alçayır da, şu değerlendirmede bulundu: “CHP’li, İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanları tarafından başlanıp bitirilmiş bir tane proje bulamazsınız. Vizyonsuzluklarını ve iş bilmezliklerini gizlemek için hükümeti suçluyorlar. Hükümet bizi engelliyor diyerek kendi suçlarını örtüyorlar. Oysa daha sonra yaptıkları açıklamalarla kendi kendilerini yalanlıyorlar. Daha nereye kadar hükümeti suçlayacaklar belli değil. Hiçbir şey üretemedikleri için bu yola başvuruyorlar. Lakin kaybeden halkın kendisi oluyor. Hiçbir gerçeklik payı olmayan iddialar üzerinde hem manipülasyon yapıyorlar hem de kamuoyunu yanıltıyorlar.”