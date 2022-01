CHP'li 11 belediyeden 'yönetemiyoruz yetişin' çığlığı! İmamoğlu ve gibilerinden ortak bildiri!

CHP’li belediyeler, vatandaşların dertlerine derman olmak bir yana, insanlara hayatı adeta zehrederken, bir de milyarlarca lira borçlandırdıkları belediyeler için hükümetten yardım talep ettiler.

Yapılmayan projeler için milyonlarca dolar kredi kullanıp hiçbir proje için kaynak sağlanmazken ve bu paraların nerelere gittiği belli değilken 11 büyükşehir belediye başkanının ortak bildiri yayınlaması manidar bulundu.

“Uygunsuz teftişlere karşıyız”

Her türlü ortamda şeffaf olduklarını dile getirip, teftişlerden rahatsızlık duymadığını belirten Ekrem İmamoğlu, yayınladığı bildiride yapılan teftişleri eleştirdi. İmamoğlu bildiride; “Hiçbir belediyemiz, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, hukuki sistemde, hukuki zeminde teftişten veya denetimden çekinmemektedir. Hiçbir belediyemiz, usulüne uygun her türlü Teftiş ve denetime tabi olmaktan asla rahatsızlık duymaz. Ama yapılan bir kısım manipülasyonlar veya uydurma gündemler üzerinden yaklaşımlarla, uygunsuz teftişlere de karşı olduğumuzu vurgulamak zorundayız. Belediyelerimiz özelinde gösterilen bu 'teftiş hassasiyetinin', eski belediye yönetimleri hakkında yapılan şikayetlerde de gösterilmesini bekliyoruz ve bunu kamu adına talep ediyoruz. Biz, 11 büyükşehrin yöneticileri, her zaman olduğu gibi, yaşanan bütün sıkıntılara, zorluklara ve engellemelere rağmen, bu kara kışta da vatandaşlarımızın yanında olacağız. Sosyal belediyecilik yapmaya, kararlılıkla, sonuna kadar devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.

Akıllarda tek soru

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aldığı kredileri nereye harcadığı merak konusu oldu.

İşte 11 büyükşehir belediye başkanının yayımladığı ortak bildiri