CHP'den yüz bulan Kandil'in çocuğuna bakın! HDP'den Cumhur İttifakı'na yargılama tehdidi!
Bingöl’de miting yapan HDP’li Erdal Aydemir, “Cumhur İttifakı'nı oluşturan bütün partilerin 14 Mayıs'ta mahkemesi var” sözleriyle AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi’ne yargılama tehdidinde bulundu.
Türkiye, 14 Mayıs'ta seçime gitmeye hazırlanırken milyonlarca vatandaş oy kullanıp tercihini yapacak ve memleketi yönetecek lideri seçecek.
Kandil'den aldığı destekle HDP'li Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı cezaevinden çıkaracaklarını vaad eden Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir anlamda HDP'ye göz kırpıyor.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık özgürlük vaatlerini tekrarlaması, HDP ve Kandil'de büyük bir umuda yol açtı.
HDP'DEN SKANDAL TEHDİT
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi şubesi haline gelen HDP’nin yetkilileri CHP ve İYİ Parti’nin başı çektiği 7'li koalisyondan aldıkları cezaretle tehditler savurmaya devam ediyor.
Bingöl’de miting yapan HDP’li Erdal Aydemir, Cumhur İttifakı'nı oluşturan bütün partileri kast ederek 14 Mayıs'ta mahkemelerin kurulacağını belirtip skandal sözler sarf etti.
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''CUMHUR İTTİFAKI'NI OLUŞTURAN PARTİLERİN MAHKEMESİ VAR''
7'li koalisyondan aldığı güvenle Cumhur İttifakı'nda yer alan partileri yargılamakla tehdit eden HDP’li Erdal Aydemir, ''AKP-MHP'nin yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan bütün partilerin 14 Mayıs'ta mahkemesi var. Bu mahkemenin ismi demokrasi mahkemesi halk mahkemesi." dedi.