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Gündem CHP'den yaşanan kritik süreçte 28 Şubat'ın darbecilerine cezaevinde ziyaret!
Gündem

CHP'den yaşanan kritik süreçte 28 Şubat'ın darbecilerine cezaevinde ziyaret!

Yeniakit Publisher
2024-01-03 20:04:00 -
CHP'den yaşanan kritik süreçte 28 Şubat'ın darbecilerine cezaevinde ziyaret!

Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 28 Şubat darbecilerini cezaevinde ziyaret etti.

Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak ve Cevat Temel Özkaynak’ı Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü.

28 Şubatçıları FETÖ içeri atmış!

CHP'li Yankı Bağcıoğlu, darbe suçu işleyerek cezaevine konulan general eskilerini, şöyle övdü:

"Bu komutanlar yıllarca PKK ile mücadele etti. Şimdi çetin cezaevi şartlarında yaşlılık ve hastalığın verdiği zorluklarla boğuşuyorlar ama bunun yanında onları en çok üzen şey haksız yere FETÖ’ye mensup hakimler, savcılar, bilirkişiler ve Genelkurmay’daki uzantıları vasıtasıyla yürütülen bir süreç sonunda kumpas sonucu burada mahkum olmaları ve hükümlü hale gelmeleri. 2007-2015 yılları arasında TSK çok değişik kumpaslara maruz kaldı. Birçok subayı, astsubayı, generali ve amirali tasfiye edildi. Bazıları hapishanelerde vefat ettiler. 28 Şubat da bu zincirin bir parçası"

Gökçe Gökçen ise cezaevinde kalan generallerin sağlık durumları ve devam eden hukuki süreç hakkında avukatlarından bilgi alarak, durumu yakından takip ettiklerini ifade etti.

CHP'li Gökçen de darbeci FETÖ'cülerin 28 Şubat'ın darbecilerini içeri attıklarını iddia ederek şöyle konuştu:
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"Bu siyasi davalarda çokça oluşturulan delillerin bir kişi tarafından aslında yetkili olmayan savcılara ya da hakimlere teslim edilen birtakım deliller, sonrasında birbiriyle çelişkili ifadelere yer verilen iddianameler, devamında yargı süreci ilerlerken değiştirilen mahkeme heyetleri ve işin sonunda da bu yargılamanın her bir unsurunda karşımıza çıkan FETÖ üyeliklerini duyduk. Türkiye, birçok davada bunu yaşadı. Bu dava da onlardan bir tanesi"

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