CHP'den TBMM'ye 'havai fişek' teklifi

CHP'li Özel'in verdiği teklife göre, havai fişeklerin ithal edilmesi ve satılması yasaklanarak havai fişeklerin kullanımının oluşturduğu olumsuz etkilerin ve tehlikelerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Havai fişek üreten, ithal eden, satışını yapan kişilerin, havai fişeklerin ithal edilmesinin ve satışının yapılmasının yasaklanmasından dolayı herhangi bir mağduriyete uğramamaları için İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yönetmelik çıkarılacak.

Kanuna eklenecek bir madde ile olimpiyatlar ve uluslararası organizasyonlarla sınırlı olmak şartıyla havai fişeklerin ithal edilmesine ve kullanılmasına izin verilmesi hususunda İçişleri Bakanlığı yetkili kılınacak.

Teklifin gerekçesinde, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiği, olayla ilgili fabrika sahibinin de bulunduğu 4 kişinin tutuklandığı hatırlatılarak söz konusu fabrikada son yıllarda ölümlü patlamalar yaşanmasına karşın fabrikanın faaliyetlerine devam ettiği, kazadan birkaç ay önce denetim yapılmış olmasına rağmen patlamanın yaşanmış olmasının ciddi ihmallerin bulunduğunu gösterdiği iddia edildi.