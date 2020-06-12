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Gündem

CHP'den Sultan Ahmet Camii açıklaması: Bunu geri alıyoruz

Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kaboğlu'nun Sultan Ahmet Camii müze olsun sözlerini geri aldıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 05:25:00 -
CHP'den Sultan Ahmet Camii açıklaması: Bunu geri alıyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel. TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu’nun, “Topkapı Sarayı da Ayasofya da müze olarak korunmalı. Hatta Sultanahmet de müze olmalı.” şeklindeki skandal sözleri sorulan Özel şu ifadeleri kullandı;

“Sayın Kaboğlu, beyanında Ayasofya, Dolmabahçe ve Sultanahmet’in bir insanlık mirası olduğunu söylüyor. Hepsinin korunması gerektiğini söylüyor. Orada Sultanahmet’in cami olmaktan çıkarılmasını söylemek gibi bir kastı yok. Kendisiyle de görüştüm, bunu aklından dahi geçirmiyor. Hiçbirimiz de geçirmiyoruz. CHP’nin açık ifadesidir. Kurumsal kimliğimizde söylüyoruz. Ne Sultanahmet ne de tarihi değeri olan herhangi bir camimizin ibadete kapatılıp da müze yapılması gibi bir şeyin düşünülmesi dahi söz konusu değildir. Sayın Kaboğlu’nun söylediği müze statüsünde korunması lazım, cami olmaktan çıkarılacak diye bir şey yok. Kastı aşan bir beyan, anlaşılma varsa bunu geri alıyoruz.”

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