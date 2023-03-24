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Siyaset CHP'den skandal "özerklik" itirafı: Önündeki engelleri kaldıracağız
Siyaset

CHP'den skandal "özerklik" itirafı: Önündeki engelleri kaldıracağız

Yeniakit Publisher
2023-03-24 21:42:00 - 2023-03-24 21:42:34

Halk TV'ye konuk olan CHP Milletvekili Yunus Emre, skandal ifadeler kullandı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin taleplerini yerine getireceklerin ima eden Emre, "İktidara geldiğimizde yerel özerlik önündeki engelleri kaldıracağız" dedi.

Altlı Koalisyon'un cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu, HDP tarafından sevinçle karşılandı. HDP'nin iç içe olduğu terör örgütü PKK, Kandil'den Kılıçdaroğlu'na peş peşe destek mesajı verdi.

Skandal özerklik itirafı

Tüm bu olayların ardından bir skandal da CHP Milletvekili Yunus Emre'den geldi.

Emre, fondaş medya Halk TV'de katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması halinde terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini ima etti.

Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söyleyerek, "İktidara geldiğimizde yerel özerlik önündeki engelleri kaldıracağız. Bu Türkiye'yi bölecek bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

Terör örgütlerine yeşil ışık yakmıştı

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçmiş dönemde yaptığı açıklamada "Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyorsanız bana oy vereceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.
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Kılıçdaroğlu ayrıca "Demirtaş'ın, Kavala'nın, Gezi Parkı'nın tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" cümlelerinin ardından katıldığı yayında "KYK mağdurlarının da mağduriyetinin giderilmesini istiyorsanız da bana oy vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

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