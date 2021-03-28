CHP'den skandal "Kanal İstanbul" açıklaması: Derhal vazgeçin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kanal İstanbul projesinin imar planlarının onaylanmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Kanal İstanbul projesinin "irrasyonel" olduğunu ileri sürerek projeden vazgeçilmesi gerektiğini açıklayan Akın, projenin rant odaklı olduğunu iddia etti.

Kanal İstanbul'un betona yatırım projesi olduğunu iddia ederek çapsızlığını ve zihniyetini ortaya koyan Akın, Süveyş Kanalı'nda meydana gelen kazayı da Kanal İstanbul'a bağladı.

Süveyş Kanalı'nda konteyner gemisinin karaya oturmasının Kanal İstanbul için de bir uyarı niteliğinde olduğunu söyleyen Akın, projeye tüm İstanbul halkının, bilim insanlarının, sivil toplum örgütlerinin ve akademisyenlerin karşı çıktığını ileri sürdü.

"Kanal İstanbul gibi irrasyonel projelerden vazgeçilmelidir" diyen Akın ayrıca AK Parti hükümetinin Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açmaması gerektiğini ifade etti.