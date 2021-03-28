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Siyaset CHP'den skandal "Kanal İstanbul" açıklaması: Derhal vazgeçin
Siyaset

CHP'den skandal "Kanal İstanbul" açıklaması: Derhal vazgeçin

Hizmet anlayışı heykelden ibaret olan CHP'den Kanal İstanbul projesiyle ilgili skandal bir açıklama daha geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kanal İstanbul projesinden derhal vazgeçilmesi gerektiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 15:38:00 -
CHP'den skandal "Kanal İstanbul" açıklaması: Derhal vazgeçin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kanal İstanbul projesinin imar planlarının onaylanmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Kanal İstanbul projesinin "irrasyonel" olduğunu ileri sürerek projeden vazgeçilmesi gerektiğini açıklayan Akın, projenin rant odaklı olduğunu iddia etti.

Kanal İstanbul'un betona yatırım projesi olduğunu iddia ederek çapsızlığını ve zihniyetini ortaya koyan Akın, Süveyş Kanalı'nda meydana gelen kazayı da Kanal İstanbul'a bağladı.

Süveyş Kanalı'nda konteyner gemisinin karaya oturmasının Kanal İstanbul için de bir uyarı niteliğinde olduğunu söyleyen Akın, projeye tüm İstanbul halkının, bilim insanlarının, sivil toplum örgütlerinin ve akademisyenlerin karşı çıktığını ileri sürdü.

 

"Kanal İstanbul gibi irrasyonel projelerden vazgeçilmelidir" diyen Akın ayrıca AK Parti hükümetinin Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açmaması gerektiğini ifade etti.

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Yorumlar

saffet

Allah rızası için vatanın milletin selameti için bir şeyde olur deyin saray olmadı köprü olmadı hızlı tren olmadı olmadı inanıyorum ki yabancı otomobil olmasa yerli otomobili yapmayalım kagnı arabasıyla at ile Eşekle gezelim diyeceksiniz yeter bıktık artık şu olmazlardan diye düşünüyorum
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Musa

Siz önce adam gibi belediyecilik yapın.izmir ve istanbulu b.k götürüyor. Pislik içinde her yer. Millet cesmeden şu taşıyor.
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