CHP'den şaşırtan 'müjde' açıklaması: Buna çok seviniriz

Tüm Türkiye'de gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjde için saat 15'e çevrildi.

Türkiye'nin dev projelerinin önünde 'takoz' olmaktan başka bir işlevi olmayan CHP'den şaşırtan bir açıklama geldi.

Başkan Erdoğan'ın bugün açıklayacağını duyurduğu 'müjde' ile ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurumsal İletişimden Sorumlu Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan "Müjde olarak, doğal gaz bulunduğu açıklanırsa buna çok seviniriz" dedi.

Sosyal medya platformu Twitter'dan açıklama yapan Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Müjde olarak, doğal gaz bulunduğu açıklanırsa buna çok seviniriz. Halkımızın menfaatine bir an önce devreye alınması en büyük beklentimiz olur. Milletimize hayırlı uğurlu olsun deriz."