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CHP'den Safiye İnci açıklaması: Tutuksuz yargılansın

CHP Parlamento Meclisi üyesi Prof. Dr. Kılıçaslan, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği' gerekçesiyle tutuklanan Safiye İnci'nin tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade etti.

24 Temmuz 2018 Salı 14:32
CHP'den Safiye İnci açıklaması: Tutuksuz yargılansın

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Safiye İnci'nin tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade etti.

Kılıçaslan, 24 Haziran seçimleri için de 'Cumhuriyet mitingleri havası oluştuğu için CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kaybetti'' yorumunu yaptı.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 14:32
  1. chp
  2. safiye inci

YORUM YAZ

  • receprecep32 dk önce
    kılıçaslan kardeşim kusura bakma senin zihnin baya karışık yorumlarını kendine sakla
  • zülfikar Hayberzülfikar Hayber1 sa önce
    TUTUKLULUK TEDBİRDİR KAÇMA VE DELİLLERİ KARARTMA ŞÜPHESİ YOKSA Kİ YOK HER ŞEY KABAK GİBİ ORTADA YARGILANIR CEZA ALIRSA CEZAEVİNE GİRER
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