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Siyaset CHP'den SADAT'a şimdi de 'darbecilik' suçlaması!
Siyaset

CHP'den SADAT'a şimdi de 'darbecilik' suçlaması!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT baskınındaki provokasyonunu bir adım öteye taşıyan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a verdiği soru önergesinde, SADAT'ı darbecilikle suçladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 22:56:00 - 2022-05-27 22:58:27
CHP'den SADAT'a şimdi de 'darbecilik' suçlaması!

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki SADAT provokasyonu devam ediyor.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a verdiği soru önergesinde, SADAT'ı darbecilikle itham etti.

Şimdi de 'darbecilik' suçlaması!

SADAT yöneticisi Ersan Ergür'ü darbecilikle suçlayıp, seçim güvenliği hezeyanını öne süren CHP'li Antmen, verdiği soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

SADAT seçim sürecinde bir kaos ortamı mı yaratmak istemektedir? İktidar partisi AKP’nin kaybetmesi durumunda SADAT bir darbe mi planlamaktadır? Bu darbe planlarının içinde başka hangi kişi ve kurumlar vardır? Bunların içinde devlet içinde çalışan kamu görevlileri bulunmakta mıdır?

SADAT kurucusunun Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı da yaptığı göz önüne alındığında SADAT içerisinde bu darbe planlarından iktidar mensuplarının da bilgisi bulunmakta mıdır? Varsa bunlar kim ya da kimlerdir?

SADAT'tan Kılıçdaroğlu'nun baskınına ilişkin sert açıklama!
SADAT'tan Kılıçdaroğlu'nun baskınına ilişkin sert açıklama!

Siyaset

SADAT'tan Kılıçdaroğlu'nun baskınına ilişkin sert açıklama!

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