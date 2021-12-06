CHP'den rezil savunma! Kılıçdaroğlu'nun terbiyesizliğine böyle sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Bütçesi görüşmelerinde kürsüye çıktı ve açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu konuşmasının bir bölümünde AK Parti sıralarına döndü ve ahlak dışı bir el hareketi yaptı. Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi ise AK Parti grubunun tepkisini çekti.

Kılıçdaroğlu'nun ahlak dışı hareketine sahip çıktı

Tepkilerin ardından Meclis Başkanı görüntülerin incelenmesi için oturuma ara verdi. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun ahlak dışı hareketine arka çıktı.

"Genel ahlak kurallarına aykırı"

AK Parti Grup başkanvekili Mahir Ünal, konuma bittiğinde söz aldı ve "Bir genel başkan Meclis'te genel ahlak kurallarına aykırı olarak hareket etmiştir. İçtüzük göre, kaba ve yaralayıcı sözler sarp etmek yasaktır diyor. Kınama cezasını gerektiriyor... Çocuklardan bahsediyor. Bizi izleyen hanımefendiler, çocuklar, çocukların ve kendi adıma yapılan hareketten utandım. Kınama cezası verilmesini istiyoruz" dedi.

Genel Kurulu yönetim TBMM Başkanı Mustafa Şentop oturduğu yerden böyle bir hareket yapılmışsa görme ihtimali bulunmadığı, görüntüleri izleyeceğini belirterek oturuma ara verdi. Şentop, grup başkanvekillerini de toplantıya çağırdı.

Anlamı güçlendirmek içinmiş

Verilen aradan sonra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bir açıklama yaptı. Özel, "Sayın Genel başkanımız 'borç sırtımıza yüklendi' derken eliyle elinin sırtına vurarak anlamı güçlendirecek şekilde hareket etmiştir. Vücut dilinin, hiçbir gruba, kuruma, Meclis'e ve kişiye yönelik olmadığı, kürsü konuşmalarında kullandığı vücut dilenden bağımsız olmadığını ifade ederiz" açıklaması yaptı.