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CHP’den Rahip Brunson çarkı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Brunson tutuklandığı zaman karşı çıkmıştı. Brunson’ın salıverilmesi sonrası da Çeviköz, ABD’nin Türk yargısı hakkındaki olumsuz düşüncenin pekiştiğini savunarak serbest kalmasına da karşı çıktı.

14 Ekim 2018 Pazar 13:04
CHP’den Rahip Brunson çarkı

 HABER MERKEZİ  AK Parti’ye muhalefeti Türkiye karşıtlığına kadar vardıran CHP, ABD’li rahip Brunson konusunda da ikircikli tavır sergiledi. Brunson’un tutukluluğu sürecinde Türkiye’nin yanlış yaptığını öne süren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, son karar sonrası yine Türkiye’yi suçladı.

Papaz tutuklandığında, “Brunson ile ilgili durum Türkiye’nin itibarının düşeceği şekilde yanlış yönetilmiştir, pazarlık konusu haline gelmiştir” diyen Çeviköz, serbest bırakılması sonrası, “Rahip Brunson’ın serbest kalması ABD’de mevcut olan ‘Türkiye’de yargının bağımsız olmadığı’ şeklindeki algıyı pekiştirmiştir. ABD bundan sonra da Türkiye’ye yaptırım uygulayarak sorunlarını çözmeye devam edecektir” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 13:04
  1. CHP
  2. AK Parti
  3. Brunson
  4. Ünal Çeviköz

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