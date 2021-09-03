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Siyaset CHP'den "pes" dedirten açıklama: HDP'nin ne suçu var?
Siyaset

CHP'den "pes" dedirten açıklama: HDP'nin ne suçu var?

Anayasa Mahkemesi, kapatma davasında savunma yapması için terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye 30 gün ek süre vermişti. Halk TV'ye konuk olan CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, "Nabız tutuyorlar bu kararla. HDP’nin ne suçu var?" diyerek HDP’yi savunmaya kalktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 13:19:00 -

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, HDP'nin savunma için ek süre talebini kabul etti. HDP'nin ön savunmasını vermesi için 60 gün, hakkında siyasi yasak istenenlerin ön savunmasını hazırlaması için ise 30 günlük süre verildi.

HDP'yi aklamaya çalıştı

Bu gelişmeye ilişkin CHP'den gelen açıklamada, HDP'nin suçsuz olduğu savunuldu.

Ne suçu var HDP'nin?

Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında AYM'nin HDP kararını değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, "Nabız tutuyorlar bu kararla. HDP’nin ne suçu var ya? Somut bir suçlama yok" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ahmed

Nesini yazayim sadece nefsi müdafa kalmis hendege gömülme kalmis silahli mücadele bunlar bunu istiyor.Sözün bittigi yerdeyiz.
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Şehit Yakını*

Hdpkk pkk nın siyasi koludur,ona oy verenler bilmiyor mu ? 
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