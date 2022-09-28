CHP'den ölüye de diriye de rahat yok! CHP'li İBB, Eyüp'teki mezarlığın üzerine sosyal tesis yapacak

Sultanahmet Meydanı'ndaki Antik Roma Hipodromu projesiyle tepkileri üzerine çeken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eyüpsultan'daki Pierre Loti Tepesi'nde bulunan mezarlığın üzerine sosyal tesis inşa etmek için harekete geçti.

CHP'li İBB, mezar taşlarını sökerek otoparka çevirmiş!

Göreve geldiği günden bu yana İstanbul'daki tarihi mirasları adeta talan eden CHP'li İBB yönetimi, Pierre Loti'de bayrak direğinin arkasında yer alan üç tarafı mezarlarla çevrili 29 ada 11 parsel numaralı 1,5 dönümlük arazide önce mezar taşlarını yok ederek otoparka çevirdi, sonra da üzerine sosyal tesis inşa etmek için proje çizip İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvurdu. İBB'nin kıyım projesi kurul tarafından bugün kabul edildi.

İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği (İSTED), tapu kadastro belgelerinde mezarlık olarak geçen arazinin 1968 Anıtlar Yüksek Kurulu'nun bu alanların yeşil alan ve mezarlık olarak muhafaza edilmesi gerektiğine yönelik kararla Kurul'a başvurdu. Ancak İSTED'in tüm kanıt ve belgelerine rağmen Koruma Bölge Kurulu mezarlığın üzerine sosyal tesis yapılmasını ön gören projesi onayladı.

Eski Mezarlıklar Haritasında da 11 nolu parselin mezarlık olarak gösterilen arazide yer alan Keten Ailesi'ne ait mezar taşları sökülerek üzerine asfalt döküldüğü ve uzun süredir otopark olarak kullanıldığı belirtildi.

Koruma Kurulu'na başvuran İSTED, 3990 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanunun 2'inci maddesinde yer alan "Şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatı ile veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiç bir amaç için kullanılamaz" hükmü uyarınca söz konusu mezarlık alanına hiçbir suretle imar hükümlerinin uygulanamayacağını belirtti.

Arazinin mezarlık olduğunu gösteren tapu belgesi

CHP'nin mezarlık düşmanlığı

Ölülere bile saygı göstermeyen CHP zihniyeti benzer uygulamaları daha önce de yaptı ve yapmaya devam ediyor. CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 150 dönümlük eski kadim mezarlığı büyük anıt park ve tören alanına çevirmişti.

Yine CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Fatih döneminden kalan mezarlık alanını nikah salonu olarak işletmeye açmıştı. Neyse ki bu girişim halkın itirazları ve mahkeme kanalı ile durduruldu.

Ancak bu karar sonrası CHP zihniyeti, Edirne'de İstanbul'un Fethi'nde önemli rol oynayan Şehabettin Paşa tarafından inşa edilip vakfedilen camii, hamam ve mezarlığın üzerine düğün salonu inşa ederek adeta intikam almaya çalışmakta!...

Kaynak: Haber7