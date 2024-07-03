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Gündem CHP'den 'nasıl LGBT olunur' dersleri
Gündem

CHP'den 'nasıl LGBT olunur' dersleri

Yeniakit Publisher
2024-07-03 09:22:00 -
CHP'den 'nasıl LGBT olunur' dersleri

CHP'li Şişli Belediyesi çalışanı ve aynı şekilde CHP'li belediyeler tarafından konferanslar verdirilen kişinin çocuklara LGBT eğitimi verdiği ortaya çıktı

CHP'li Şişli Belediyesi çalışanı küçük çocuklara Tarlabaşı'ndaki merkezde LGBT eğitimi veriyor

İstanbul Taksim'de bulunan Tarlabaşı Toplum Merkezin'de Suriyeli, Türk ve Roman çocuklara LGBT eğitimleri veren C.S'nin, CHP Şişli Belediyesi’nde çalıştığı ortaya çıktı.

CHP'li belediye çalışanından çocuklara LGBT dersi

Merkezin ‘Parlayan Çocuklar’ adlı çocuk dergisi aracılığıyla çocuklara PKK/PYD propagandası yaptıran C.S., CHP’li belediyelerde çocuk ve eşcinsellik hakkında konferanslar da veriyor.

Taci ve tecavüz skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP, şimdi de çocuk istismarıyla gündemde. Milat Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul Taksim'de bulunan Tarlabaşı Toplum Merkezin'de Suriyeli, Türk ve Roman çocuklara LGBT eğitmenleri veren C.S'nin, CHP Şişli Belediyesi’nde çalıştığı ortaya çıktı.
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Suriyeli, Türk ve Roman çocuklarını eşcinsel ve PKK’lı yapmak için faaliyet yürüten yurtdışı fonlu Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde eğitim veren toplumsal cinsiyet eşitliği uzmanı C.S. ve E.S.'nin özellikle küçük yaşta çocukları ve gençleri eşcinsel olmaya yönlendirdiği belirlendi.

 

Kelime-i Tehvid bayrağına saldıranın avukatlığına soyunan CHP, Beşiktaş belediyesine de LGBT bayrağı açmıştı.

Tarlabaşı Toplum Merkezi kurucularından LGBT savunucusu, çocuklara LGBT empoze eden, Instagram hesabında ahlak dışı, eşcinsel cinsel ilişki çizimleri paylaşan C.S.'nin CHP Şişli Belediyesi Eşitlik Birimi Mülteci Meclisi’nde görev yaptığı, çalışma alanı olarak özellikle LGBT üzerine çalışabileceği mültecileri seçtiği belirlendi.

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