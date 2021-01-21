CHP’den montajlı cami yalanı! AK Parti’nin Bolu’daki camiye değil, karşısındaki meyhaneye ‘hayır’ dediği ortaya çıktı

Zekeriya Say İstanbul

Göreve geldikten sonra ilk icraat olarak Suriyeli mültecilere verilen yardımları kesen, geçtiğimiz hafta ise İYİ Partililerle atışarak Millet İttifakı’ndan derin bir çatlak açan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan karıştığı skandalları perdelemek için “AK Partililer camiye ‘hayır’ dedi” yalanını ortaya attı. İki gündür Sözcü, Cumhuriyet, karanlık Oda TV ve Halk TV’de servis edilen ‘CHP’li belediye cami yapmak istedi, AKP’liler karşı çıktı” şeklindeki haberlerin ise gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

İlk defa bir CHP’li yaptırıyor

Başkan Özcan’ın, “İlk defa CHP’li bir belediye cami yaptırmak istiyor ona da karşı çıkıyorsunuz” şeklinde açıklaması, partisi CHP’nin İslam dini karşısındaki ikiyüzlülüğünü ortaya koyarken, kendisinin de benzer bir tutum sergilediği ortaya çıktı.

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Bolu Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Burak Balaban, “Bir AK Partilinin camiye niye itirazı olsun” diyerek kendilerine yönelik operasyonun perde arkasını gazetemize anlattı...

Biz meyhaneye karşı çıktık

Balaban, şunları kaydetti: “Sayın başkan, ilköğretim okul alanına şov amaçlı ‘cami yapacağım’ dedi. Burada herhangi bir sorun yok. Fakat bu ilköğretim okul alanına 30 metre mesafede, sayın başkanın ruhsat vermeyi düşündüğü bir meyhane var. Zaten daha önce de söylemiştik kendisine, ‘Burayı bir daha düşün, okul alanının karşısına veriyorsunuz’ diye. Tabii alkol ruhsatlarından bağış alıyor mu onları biz bilemeyiz ama başkanın alkol ruhsatları ile ilgili bir düzenlemesi var. Bunu adeta gelir kaynağı haline getirdi. Bu sebeple bizim itirazımız okul alanının karşısındaki meyhaneye oldu. Dedik ki “Bu meyhaneyi verirseniz yargıya gideceğiz dedik. Biz söz alıp meyhaneye itiraz ettiğimiz için okul alanının diğer köşesinde yapılan camiye itiraz ediyormuşuz gibi aslı astarı olmayan bir algıyı oluşturdular. O algı üzerinden yalan haberle bizi yıpratıyorlar. Ha.. Tersi olsaydı, belediye bizde olsaydı ve ilköğretim alanının yüzde 25’ine cami yapsaydık, yine linçe uğrardık."

Hiçbir AK Partilinin cami yapımına itiraz etmeyeceğini dile getiren Burak Balaban, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cami okul alanının yüzde 25’ine yapılıyor. Biz zaten oy birliğiyle karar verdik. İlköğretim okul alanı içerisine yapılacak olan bu camiyle ilgili MEB’in olumsuz görüş belirtmesine, Diyanet’in izni olmamasına rağmen biz cami yapımına oybirliğiyle ‘Evet’ dedik. Bu konuda herhangi bir itirazımız olmaz. Bir AK Partilinin camiye niye itirazı olsun?

Karar oybirliğiyle alındı CHP’liler yalana sarıldı

Cami kararının oybirliğiyle alınmasına ve buna yönelik görüntülerin ortada olmasına rağmen CHP’li Özcan’ın yalan, yanlış ve iftirayla algı oluşturma prensibini devreye soktuğunu açıklayan Balaban, “Başkanın söz verdiği 52 proje var. Daha hiçbirine başlayamadı. İş üretemediği için yalan siyasetiyle iş yapıyor kendisi. Durum bundan ibarettir” diyerek, AK Partiye yönelik kirli bir algı operasyonu tertiplendiğini söyledi.