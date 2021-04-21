CHP’den milyarlık yalanlar

Yavuz Selim İstanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başını çektiği yalan çetesinin Merkez Bankası üzerinden yürüttüğü “128 milyar dolar nerede” kara propagandası Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli tarafından tek tek çürütüldü. Bahsedilen miktarın Merkez Bankası’nda 4 kalemde yapılan rutin işlemler olduğunun bilgisi teferruatıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Yalan siyasetinin kurumsallaştığı Zillet İttifakı ve bileşenleri, 128 milyar dolar yalanı ile bir kez daha duvara tosladı. Baykal’ın zina kaseti sonrası operasyonel biçimde CHP liderliği koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu döneminde benzer şekilde gündeme taşınan her iddia ve itham, 128 milyar dolar iddiasındaki gibi büyük bir yalan olarak siyaset tarihine kaydedildi.

‘Man adası’ yalanı

Türkiye siyasetinin en büyük iftirası, “Man Adası’na Erdoğan ve yakınları para transfer etti” söylemiyle ortaya atıldı. Söylemleri yalan, belgeleri sahte çıkan Kılıçdaroğlu tazminat ödemeye mahkum oldu. Kılıçdaroğlu, 28 Kasım 2017’de partisinin grup toplantısında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası’ndaki bir şirkete para gönderdikleri ve yurt dışına para kaçırdıkları” iddiasında bulundu. Bahsedilen isimlerin Man Adası’nda bulunan Bellway şirketinin yurt dışında bulunan hesabına veya yurt dışında bulunan başkaca bir hesaba para göndermedikleri belgelendi. Erdoğan ve yakınlarının manevi tazminat davası açtığı Kılıçdaroğlu, iki davada 556 bin TL ödemeye mahkum oldu.

İsviçre bankası yalanı

Yine Kemal Kılıçdaroğlu’nun başrolde olduğu diğer yalan, Başkan Erdoğan’ın yurt dışı bankalarında hesabı olduğu yönünde. Kılıçdaroğlu, 2010 yılında Wikileaks adlı komplo merkezinin yayınladığı içerikler üzerinden Tayyip Erdoğan’a, “İsviçre bankasında 8 hesabı var” ithamını yöneltti. Başkan Erdoğan’ın yurt dışında hiçbir varlığı olmadığı ispatlandı. Erdoğan, “Benim İsviçre bankalarında bir Allah kuruşu param yok. Bu iftiraları siyaset malzemesi yapanlar müfteridir, alçaktır. Anamuhalefetin liderine ve diğerlerine diyorum ki ‘böyle bir şeyi ispat ettiğiniz anda ben bu makamda durmam ama siz o makamlarda duracak mısınız?’ dedi. “Çamur at izi kalsın” tayfası kafasını yine kuma gömdü.

Dolar bozdurma yalanı

Zillet İttifakı, faiz lobisinin Türkiye’ye diz çöktürmek için döviz üzerinden başlattığı kur saldırısını da yalansız geçmedi. Dolar üzerinden başlatılan saldırıya karşı Başkan Erdoğan’ın vatandaşlara yönelik “Dolarlarınızı bozdurun Türk Lirası’na geçin” söylemi toplumda büyük karşılık bulmuştu. CHP lideri bu kampanyayı da yalanlarıyla gölgelemeye çalıştı. “Cumhurbaşkanı dolarlarını bozdurmadı” diyerek iftira atan Kılıçdaroğlu’na cevap veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan’ın döviz çağrısını yaptığı gün hesabındaki bütün dövizleri TL’ye çevirdiğini söyledi. Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Erdoğan’ın bankadaki parasını bozdurduğunu belirterek dekontunu göstererek yalanı çürüttü.

100 milyar dolar yalanı

AK Parti ve Erdoğan düşmanlığında FETÖ’nün kayığına binmekten çekinmeyen CHP, 17-25 Aralık sürecinde örgütün siyasi ayağı gibi hareket ederek tüm yalanlarına kucak açtı. FETÖ’nün “17-25 Aralık’ta 100 milyar dolarlık yolsuzluk var” söylemi manşetlere taşındı. Daha sonra Kılıçdaroğlu, “247 milyar lira yolsuzluk var” söyleminde bulundu. Bu korkunç yalanın, FETÖ’nün yolsuzluk kılıflı darbe operasyonuna malzeme yapıldığı gün gibi ortaya çıktı. Yalanı tezgahlayan FETÖ’cüler yurt dışına kaçtı, attığı yalanlar Kılıçdaroğlu ve avanesinin yanına kâr kaldı.

Altın klozet yalanı

Siyaset tarihinin en iğrenç yalanı ise yine aynı koro tarafından klozet konusunda dillendirildi. Mimarlar Odası ve CHP, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde altın kaplamalı klozet var” dedi. Kılıçdaroğlu, “Altın kaplamalı klozet, kendisine 1100 odalı saray yaptıracağına bu ülkede 17 milyon yoksul olduğu hiç aklına gelmiyor mu” söyleminde bulundu. Başkan Erdoğan, “Gel bütün tuvaletleri gez, bakalım bir tane altın kaplama klozet bulabilecek misin? Eğer bulursan ben cumhurbaşkanlığı makamından çekileceğim ama bulamazsan şu CHP’nin başına bela olmaktan çekilecek misin?” dedi. Yalanının sifonu çekilen Kılıçdaroğlu ve yalan ortakları dut yemiş bülbüle döndü.