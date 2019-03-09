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CHP'den Meral Akşener açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Buradan söylüyoruz Meral Akşener'in yanındayız, Meral Akşener'i destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

09 Mart 2019 Cumartesi 17:56
CHP'den Meral Akşener açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin Sivas Belediye Başkan Adayı Ali Akyıldız'ın proje tanıtım toplantısına katılmak üzere kente geldi. 

Meral Akşener'in yanındayız

Toplantıda konuşma yapan Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Elazığ mitinginde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Birileri cezaevinde süre dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin" sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Ağbaba, "Buradan söylüyoruz; Meral Akşener'in yanındayız, Meral Akşener'i destekliyoruz."

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 17:56
  1. Sivas
  2. Elazığ
  3. Cumhuriyet Halk Partisi
  4. CHP
  5. Veli Ağbaba
  6. Ali Akyıldız
  7. Recep Tayyip Erdoğan
  8. Meral Akşener

YORUM YAZ

  • SadeddinSadeddin1 sa önce
    Siz yalnız meral hanımın yanında değil, ABD'nin, PKK'nın,fetönün,ab,nin Türkiye nin düşmanı olan bütün oluşumların yanında yer almak isteyen bir yapısınız
  • sütçü imamın torunusütçü imamın torunu1 sa önce
    yaninda olmazsanız sasirirdik olmasan dahi birileri oldururdu ke.ke

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