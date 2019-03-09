CHP'den Meral Akşener açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Buradan söylüyoruz Meral Akşener'in yanındayız, Meral Akşener'i destekliyoruz" açıklamasında bulundu.09 Mart 2019 Cumartesi 17:56
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin Sivas Belediye Başkan Adayı Ali Akyıldız'ın proje tanıtım toplantısına katılmak üzere kente geldi.
Meral Akşener'in yanındayız
Toplantıda konuşma yapan Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Elazığ mitinginde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Birileri cezaevinde süre dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin" sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ağbaba, "Buradan söylüyoruz; Meral Akşener'in yanındayız, Meral Akşener'i destekliyoruz."
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