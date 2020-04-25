CHP'den Mehmet Selim Kiraz'ın katillerine destek! AK Partililer sert tepki gösterdi

İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında DHKP-C'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından şehit edilmiş, suikast için silahı ise DHKP-C'li Mustafa Koçak temin etmişti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensupları, yargılama sonucu müebbet hapis cezası alan Mustafa Koçak'ın cezaevinde başlattığı ölüm orucuna destek olmuştu. 297. günün ardından bugün yaşamını yitiren DHKP-C'li Mustafa Koçak'ın hayatını kaybetmesi ardından da CHP'nin en üst düzey yöneticileri teröriste sahip çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba sosyal medya hesabından "Gizli tanık ifade verdi; AKP Yargısı müebbete mahkum etti" dedi. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'a silah temin eden Mustafa Koçak için Ağbaba "297 gündür 'Adil yargılama' talebiyle ölüm orucundaki #MustafaKoçak hayata veda etti. Katillerin, tecavüzcülerin, hırsızların serbest bırakıldığı ülkede, 'Suçsuzum' diyen 28 yaşında, 29 kilodaki Mustafa değil, Adalet öldü" diye ölüm orucunu kutsadı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal sosyal medya hesabından ölüm orucundan hayatını kaybeden DHKP-C'li Mustafa Koçak'a sahip çıktı. Sarıbal paylaşımında, "Gizli tanık ifadesiyle 'ileri demokrasinin yargısı!!!!' tarafından müebbete mahkum edildi. 'Suçsuzum' çığlıkları duyulmadı. Adil yargılanma talebi için ölüm orucu başlattı. Yine kimse kılını kıpırdatmadı. Adalet diye diye öldü. #MustafaKoçak" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise CHP'lilerin paylaşımlarına şöyle cevap verdi: "CHP yine DHKP-C'nin avukatlığını yapmış. Savcı Selim Kiraz'ı şehit edenlere silah temin eden DHKP-C'liye sahip çıkmışlar. CHP, DHKP-C'ye gösterdiği hassasiyetin binde birini makam odasında şehit edilen savcımız için gösterdi mi? Nedir bu CHP'deki DHKP-C çizgisi?"

AK Parti Genel Başkan yardımcısı Dr. Betül Sayan Kaya, resmi sosyal medya hesabından CHP'nin bu tutumunu şu cümlelerle sert bir cevap verdi: "Şehit Savcımız #MehmetSelimKiraz'ı katledenlere silah temin eden Mustafa Koçak, açlık grevi sonucu öldü. CHP, bu teröristin ve DHKPC'nin avukatlığını yapmaya devam ediyor! Bir de utanmadan; adalet ve oruç kavramlarını zehirli dillerine meze yapmaya kalkıyorlar. Yazıklar olsun!"